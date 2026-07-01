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Gündem İran’dan İsrail’e ağır hakaret: "Trump evcil hayvanlarına ağızlık takmalı"
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İran’dan İsrail’e ağır hakaret: "Trump evcil hayvanlarına ağızlık takmalı"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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İran’dan İsrail’e ağır hakaret: "Trump evcil hayvanlarına ağızlık takmalı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'e yönelik tehditlerine, “ABD Başkanı (Donald Trump), Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara derslerini verecek.” sözleriyle karşılık verdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın İran'ı ve Hamaney'i hedef alan sözlerine yanıt verdi.

ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakata işaret eden Erakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı'nın şartları son derece net ve herkesin görebileceği şekilde kamuya açık. ABD Başkanı (Donald Trump), Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara derslerini verecek." ifadesini kullandı.

Erakçi, "Halkımıza ve Liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü bir yanıt alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz; İran, Lübnan, Suriye, Gazze, Türkiye ve İsrail'in gelecekteki askeri kabiliyetlerinin ele alındığı bir basın toplantısında, orduya İran'a karşı "bağımsız" bir saldırı planı hazırlama talimatı verildiğini söylemişti.

İsrail'in İran'la "yarın" savaşa girebileceğini söyleyen Katz, İran lideri Hamaney hakkındaki soruya ise onun "ölüm için işaretlenmiş" olduğunu iddia etmişti.

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Yorumlar

Ayşe

İsrail'in her zamanki gibi tehditkar tavırları karşısında, İran'ın savunmacı duruşunu takdir ediyorum. Katz'ın hakaret dolu açıklamaları ve "yarın" savaşa girebileceği iddiası korkutucu, ancak Erakçi'nin sert tepkisi İsrail'in oyunlarını bozmaya yardımcı olabilir. ABD Başkanı Trump'ın İslamabad Mutabakat Zaptı ile İsrail'i dengelemeye çalışması bile ümit verici değil. Allah'ım, Müslüman ülkeleri ve halkını korusun, İslam dünyasına düşman olanlara derslerini versin!

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Ağzına ve yüreğine sağlık sayın bakan gerçi anlamak için akıl ve beyin lazım yoksa anlaşılması güç doğrusu ne yapacaksın adı üstünde
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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