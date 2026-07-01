İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı

Ne yapacağı belli olmayan politikalarıyla dünyayı istikrarsızlığa sürükleyen ve attığı her adımlarla küresel ekonomiyi sarsan küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Katar'da yapılan görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini ileri sürerek adeta bol keseden salladı. Nükleer silahlardan arındırma sürecinin de iyi ilerlediğini iddia eden sarı kafa Trump'ın bu pembe tablosuna ise Tahran yönetiminden yalanlama gecikmedi.

Zorba Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" olduğunu söyledi. Trump ABD’nin İran’la çok iyi anlaştığını ve Katar’daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi.

Trump ayrıca İran’ın nükleer silahlardan arındırılmasının iyi ilerlediğini belirtti.

ABD Başkanı, "Çok iyi görüşmeler yaptılar, göreceğiz" ifadesini kullandı.

İRAN'DAN YALANLAMA GECİKMEDİ

İran: ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakereler henüz başlamadı

Öte yandan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakere gruplarının oluşturulduğunu fakat bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakerenin başlamadığını söyledi.

Bu çalışma grupları kapsamındaki görüşmelerin zaman ve yerinin belirlenmesine ilişkin istişarelerin arabulucular üzerinden devam ettiğini dile getiren Garibabadi, gerekli koşulların oluşması halinde söz konusu çalışma grupları çerçevesindeki müzakerelerin başlayacağını kaydetti.