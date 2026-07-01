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Dünya Batı Yaka’da 786 bin dönüm araziyi gasp etti! Siyonist Filistinlilerin topraklarına çöküyor
Dünya

Batı Yaka’da 786 bin dönüm araziyi gasp etti! Siyonist Filistinlilerin topraklarına çöküyor

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Batı Yaka’da 786 bin dönüm araziyi gasp etti! Siyonist Filistinlilerin topraklarına çöküyor

Filistin İsrail Çalışmaları Forumu (MADAR), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da kurduğu çoban yerleşim noktalarıyla yaklaşık 786 bin dönüm Filistin toprağını kontrol altına aldığını, bu arazilerin yüzde 70'inin ise Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasının ardından ele geçirildiğini açıkladı.

Merkezin yayımladığı istatistik raporunda, İsrail’in yaklaşık 130 çoban yerleşim noktası aracılığıyla Batı Şeria’nın yaklaşık yüzde 14’üne denk gelen 786 bin dönüm araziyi kontrol ettiği, söz konusu arazilerin yüzde 70’inin ise 7 Ekim 2023’ten sonra ele geçirildiği belirtildi.

Raporda, çoban yerleşim noktalarının sınırlı bireysel girişimler olmaktan çıkarak İsrail hükümetinin mali, hukuki ve güvenlik desteğiyle yürütülen kurumsal bir politikaya dönüştüğü, Filistin topraklarında “fiili ilhakın” başlıca araçlarından biri haline geldiği ifade edildi.

İsrail Sivil İdaresinin Şubat 2025’te bu yerleşim noktaları için 16 bin dönüm ilave arazi tahsis ettiği belirtilen raporda, söz konusu noktaların Filistinli toplulukların zorla yerinden edilmesi ile arazi ve otlakların kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığı vurgulandı.

 

Rapora göre, çoban yerleşim noktalarının sayısı son yıllarda hızla arttı. 2012-2022 döneminde yılda ortalama 8 olan yeni yerleşim noktası sayısı 2023’te 32’ye, 2024’te 62’ye, 2025’te ise 86’ya yükseldi.

Raporda ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Filistin topraklarının gasbedilmesiyle oluşturulan yerleşim noktalarına sağlanan desteği dolaylı finansmandan doğrudan devlet finansmanına dönüştürdüğü belirtilirken, İsrail’in 2026 bütçesinde yerleşim faaliyetleri için 2,7 milyar şekel kaynak ayrıldığı, bunun 1,1 milyar şekelinin yeni yerleşimlerin kurulması ve genişletilmesine tahsis edildiği aktarıldı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, pazartesi günü Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerini hızlandırdıklarını belirterek hükümetlerinin 160 çoban yerleşim noktası kurduğunu ve 100’den fazla yeni yerleşim biriminin inşasına onay verdiğini açıklamıştı.

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Yorumlar

Ahmet

Üzücü bir haberle karşı karşıyayız. Siyonist zihniyetin Batı Şeria'daki 786 bin dönüm araziyi gasp edip Filistin halkının topraklarını çalması ve Bu işleri yapan Netanyahu, Smotrich gibi hainlerle işbirliği yapan İsrail hükümetiyle milletimizin bu zulme karşı sessiz kalmaması gerekiyor. İslam'ın ve Türk milletinin değerlerini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ımızın liderliğinde bu zulme karşı duruş gösterilmeli, Filistin kardeşlerimize destek olmak için her türlü desteği sağlamak gerekir. Allah(c.c.) Filistin halkını başıboş bırakmasın, İsrail'in bu haksızlığını sona erdirsin.
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