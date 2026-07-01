Küresel haydut bir öyle bir böyle! Trump'tan 'bu adam hasta' dedirten mesaj
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD Başkanı Donald Trump, bir öyle bir böyle konuşmaya devam ediyor. Trump son olarak "İran ile görüşmeler çok iyi gidiyor" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'dan Beyaz Saray'a hareket edeceği sırada, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu.
Trump, ABD’nin İran’la çok iyi anlaştığını ve Katar’daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi.
Tahran ile devam eden görüşmelerde, İran'ın ‘önemli bir mesafe katettiğini’ aktaran Trump, şunları söyledi:
“İran ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. İran’ı nükleer silahlardan arındırma yolunda ilerliyoruz.
Finansal piyasalardaki yükselişten, petrol fiyatlarındaki düşüşten ve perakende sektöründeki fiyat gerilemesinden hepimiz fayda sağlıyoruz.
Geçen hafta İran’a güçlü saldırılar gerçekleştirdik. Çok iyi toplantılar yaptılar, sonuçları göreceğiz”