Sosyete hem geçiyor hem ağlıyor! 1500 TL’lik lahmacuna var köprüye yok
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan usta gazeteci Ali Karahasanoğlu, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerine yapılan yeni zamların ardından koparılan sinsi yaygaraya tokat gibi bir cevap verdi.
Hükümetin dev projelerine her fırsatta karşı çıkan odakların ikiyüzlülüğünü deşifre eden Karahasanoğlu, "Cebinde para var, arabaya binmişsin, İzmir’de, Bodrum'da tatile gidiyorsun, orada bir lahmacuna 1500 lira veriyorsun ama Osmangazi Köprüsü’nden geçerken para sana batıyor. Kusura bakma arkadaş" sözleriyle sosyeteye meydan okudu.
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Programda, köprü zamları üzerinden algı operasyonu yürütmeye çalışan muhalif çevrelere seslenen Ali Karahasanoğlu, zammın sadece %15-%17 oranında kaldığını ve devletin işlettiği diğer köprüleri kapsamadığını hatırlattı.