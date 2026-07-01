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Gündem Sosyete hem geçiyor hem ağlıyor! 1500 TL’lik lahmacuna var köprüye yok
Gündem

Sosyete hem geçiyor hem ağlıyor! 1500 TL’lik lahmacuna var köprüye yok

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan usta gazeteci Ali Karahasanoğlu, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerine yapılan yeni zamların ardından koparılan sinsi yaygaraya tokat gibi bir cevap verdi.

Hükümetin dev projelerine her fırsatta karşı çıkan odakların ikiyüzlülüğünü deşifre eden Karahasanoğlu, "Cebinde para var, arabaya binmişsin, İzmir’de, Bodrum'da tatile gidiyorsun, orada bir lahmacuna 1500 lira veriyorsun ama Osmangazi Köprüsü’nden geçerken para sana batıyor. Kusura bakma arkadaş" sözleriyle sosyeteye meydan okudu.

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Programda, köprü zamları üzerinden algı operasyonu yürütmeye çalışan muhalif çevrelere seslenen Ali Karahasanoğlu, zammın sadece %15-%17 oranında kaldığını ve devletin işlettiği diğer köprüleri kapsamadığını hatırlattı.

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