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Muz üreticisi isyan etti! Birinci kalite ürünün fiyatı bakın kaç liraya düştü

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muz üreticisi isyan etti! Birinci kalite ürünün fiyatı bakın kaç liraya düştü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde örtü altı muz üreticileri, seradan alım fiyatlarının birinci kalite üründe 20-25 TL’ye, ikinci kalite üründe 10 TL’ye kadar düşmesine tepki gösterdi.

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Foto - Muz üreticisi isyan etti! Birinci kalite ürünün fiyatı bakın kaç liraya düştü

Antalya’da muz üreticileri, seradaki alım fiyatlarının düşmesiyle zor günler yaşıyor.

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Foto - Muz üreticisi isyan etti! Birinci kalite ürünün fiyatı bakın kaç liraya düştü

Türkiye'de 2015'e kadar Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçeler ile Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde yapılabilen muz üretimi, üreticilere sağlanan sübvansiyonlu tarım kredisi, hibe ve desteklerle örtü altı ile 4 kata yakın artış gösterdi. Anamur, Bozyazı, Alanya ve Gazipaşa'da uzun yıllar sahilde açık alanda üretimi yapılan muz artık bu 2 ilin neredeyse bütün sahil ilçelerinde örtü altında ve seralarda 12 ay hasat edilebilir hale geldi. 2010-2015 yılları arasında 210-270 bin ton olan muz üretimi, 2016'dan itibaren hızla yükselmeye başladı. 2016'da 305 bin ton, 2017'de 369 bin ton, 2018'de 498 bin ton, 2019'da 548 bin ton, 2020'de 728 bin ton, 2021'de 883 bin ton, 2022'de 997 bin tona kadar yükseldi. 2023'te ise 930 bin tona, 2024'te 875 bin tona düştü. 2025 yılında da 864 bin ton üretim yapıldı.

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Foto - Muz üreticisi isyan etti! Birinci kalite ürünün fiyatı bakın kaç liraya düştü

Örtü altı üretimdeki en önemli merkezlerden biri haline gelen Manavgat'ta kurulan sera alanları, 25 bin dönüme ulaştı. Manavgat'ta 10 yıldır serada muz üretimi yapan Mustafa Sami Atalay, yaklaşık 8-9 yıl önce 300-500 dönüm olan sera miktarının bugün hızla çoğalıp 25 bin dönüme ulaştığını, bazı seralarda 12 ay üretim yapılabildiğini açıkladı. Muzun nisan-mayıs ve eylül- ekim aylarında 2 dönemde fidelerin dikiminin yapılabildiğini anlatan Atalay, "6 ay sonra doğumlar başlar, 10-12 ay sonra meyvelerin kesimi yapılır. Bu 2 döneme denk gelen dönemlerin haricinde yoğun kesim olmaz. Ancak şimdi bizler 12 ay üretime geçtik. Isıtma ve filiz bırakmadaki avantajları kullanarak 12 ay üretim yapıyoruz. Bir taraftan kesim, bir taraftan doğum var" dedi.

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Foto - Muz üreticisi isyan etti! Birinci kalite ürünün fiyatı bakın kaç liraya düştü

İç piyasaya yönelik sıkıntı olmadığını belirten Atalay, "Lakin burada bizi sıkıntıya sokan ithalat rejimi. İthal mal girdiği zaman patinaj atıyoruz. Çünkü dışarıdan alınan muzun maliyetiyle bizdeki muzun maliyeti çok farklı. Bizde işçilik, gübre, mazot veya diğer girdiler dörde katladı. Fakat muz fiyatı yerinde sayıyor. Hele günümüzde muz 20-25 lira. 20-25 lira olur mu birinci sınıf muz? İkinci kalite muza da 10 lira fiyat veriliyor. Şimdi 10 lira iki sakız parası, bir yumurta parası, bir ekmek 15 lira. Bir çikolatalı gofret 25 lira. İkincisi mayıs-haziran itibarıyla diğer meyveler çıkar. Bunun da muza yüzde 10-20 arasında etkisi olur. Ama böyle 50-60 liradan 20 liraya, 25 liraya, 10 liraya düşmez. İthalat rejiminin gözden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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Yorumlar

Musaa

Sen para kazanacaksin diye vatandaş ithal muzdan mahrummu kalsin hangisi daha kaliteli yerlimi ithalmi aklinca ithalle ayni fiyat istiyorsun ama kalite farkinida görmezden geliyorsun,hemen hemen tüm üreticiler aynı kafada ithal olmasın bizde istediğimiz gibi atımızı oynayalım vatandaş mağdur olurmuş kimin umrunda
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