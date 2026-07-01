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Gündem Tugay, “AK Parti’ye katılacak’ iddialarına cevap verdi
Gündem

Tugay, “AK Parti’ye katılacak’ iddialarına cevap verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tugay, "AK Parti’ye katılacak’ iddialarına cevap verdi

CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla gündeme oturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu söylentileri yalanlayarak İzmir halkının iradesine ve emanetine saygı duyup görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Siyasi kulislerde son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın parti değiştireceği iddiaları yanıt buldu. CHP'den ayrıldıktan sonra AK Parti'nin İzmir'deki kurmaylarıyla yakın temasta bulunduğu öne sürülen Tugay,  yaptığı açıklamalarla söylentilere son noktayı koydu.

“BÖYLE BİR TALEBİM ASLA OLMADI"

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Tugay, siyasi olarak daha önce verdiği kararların arkasında durduğunu vurguladı. İzmir halkının iradesine ve kendisine duyulan güvene dikkat çeken Tugay, şu net ifadeleri kullandı:

"Böyle bir düşüncem yok, İzmirlilerin oyları bana emanet. Onlara saygımı koruyarak yoluma devam edeceğim. Kesinlikle böyle durum yok. Benim böyle bir talebim asla olmadı. Bu yönde bir görüşme hiçbir şekilde hiç kimseyle yapmadık. Siyasi olarak daha önce verdiğim kararların devamında olduğu gibi bağımsız olarak şu anda devam ediyorum.

‘GÖZÜ CHP'DEKİ SÜREÇTE

Tüm enerjisini belediye başkanlığı görevine harcadığını dile getiren Tugay, eski partisi CHP'deki gelişmeleri de yakından izlediğini belirtti. Siyasi süreçlere dair değerlendirmelerde bulunan Tugay, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleceği ile ilgili süreci takip ediyorum. Benim bir işim var, görevim var. Belediye başkanlığına odaklanmış durumdayım" dedi.

YENİ PARTİ İDDİALARINA YANIT

Gündemdeki bir diğer konu olan "yeni parti" oluşumlarına dair soruları da yanıtlayan Başkan Tugay, şu an ortada somut bir siyasi hareket olmadığını ifade etti. Sürecin gidişatına göre hareket edeceğinin sinyalini veren ve seçmen iradesini ön planda tutan Tugay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu anda yeni bir parti kurulmuş değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ve onların iradesine bakıyorum. En sağlıklı bir şekilde devam etmek için sürecin nereye gideceğine bakıyorum. Şu anda yeni bir parti yok biliyorsunuz. Yeni parti yokken bununla ilgili konuşmak da doğru değil. Sonuçta bize güvenip de bu görevleri veren insanlar var, halkımız var. Bu güveni hiçbir şekilde sarsmadan görevimi en iyi şekilde yaparak devam edeceğim."

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Ahmet Kar

Katıl Kurtul, Akmatikle Tertemiz.
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