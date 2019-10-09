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Yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta dolması tarifi malzemeleri

Haşlanmış yumurta ile hazırlanan yumurta dolması kahvaltı ve atıştırma olarak tüketilebilen bir lezzettir. Bursa'nın Mudanya ilçesine ait olan bu lezzet, farklı tat arayanlar için alternatif olarak sunuluyor. Peki, yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta dolması için gerekli malzemeler nelerdir? İşte yumurta dolması tarifi...

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:47
Yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta dolması tarifi malzemeleri

Haşlanmış yumurta ile hazırlanan yumurta dolması kahvaltı ve atıştırma olarak tüketilebilen bir lezzettir. Bursa'nın Mudanya ilçesine ait olan bu lezzet, farklı tat arayanlar için alternatif olarak sunuluyor. Peki, yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta dolması için gerekli malzemeler nelerdir? İşte yumurta dolması tarifi...

Malzemeler

7 adet yumurta
1 avuç maydanoz yaprağı
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

Yumurta dolması nasıl yapılır?

Yumurtaların 6 tanesini 9-10 dakika kadar haşlayın.

Kabuklarını soyduğunuz yumurtaları ikiye bölün ve sarılarını bir kaşık yardımıyla çıkarın.

Maydanoz, tuz, karabiber ve pul biberle ezdiğiniz yumurta sarılarını karıştırıp bir harç elde edin.

Harçları yumurta beyazlarının içine sıkı sıkı doldurun.

Tek kalan yumurtayı çırpın. Dolgulu yumurtaların her tarafını çırpılmış yumurtaya bulayın.

Sıvı yağı kızdırıp yumurtaları yağda güzelce kızartın ve kağıt havlunun üzerine çıkarın.

Dilerseniz yumurtanın iç harcı için dereotu, soğan gibi yeşillikler de kullanabilirsiniz.

Dışını sadece yumurtaya değil una veya galeta ununa da bulayabilirsiniz. Un yumuşak, galeta unu ise çıtır çıtır bir sonuç çıkaracaktır.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:47
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