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Gündem CHP’nin sanatçılarından Kılıçdaroğlu’na art arda yasak!
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CHP’nin sanatçılarından Kılıçdaroğlu’na art arda yasak!

Yeniakit Publisher
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CHP’nin sanatçılarından Kılıçdaroğlu’na art arda yasak!

CHP’nin tüm etkinliklerinde yıllarca boy gösteren ve CHP’nin sanatçıları olarak da anılan sanatçılar, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe yasak getirdi. Onur Akın, Ali Atay, Suavi ve Sabahat Akkiraz’ın ardından yaşamını yitiren Edip Akbayram'ın ailesi, Selda Bağcan ve Zülfü Livaneli de Kılıçdaroğlu'nun eserlerini kullanmasını yasakladı.

Delegelerin pavyon köşelerinde satın alındığının ortaya çıkmasının ardından CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' kararıyla iptal edilmesinin ardından CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na şarkılarını kullanmayı yasaklayan sanatçıların sayısı giderek artıyor. 

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki etkinliğinde Edip Akbayram'ın şarkısı kullanmasının ardından geçen yıl yaşamını yitiren Edip Akbayram'ın ailesi, Kılıçdaroğlu'na şarkılarının etkinliklerinde çalınmasını yasakladı.

Edip Akbayram'ın ailesi, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde dün yaptığı konuşmada da Akbayram'ın "Meydan Türküsü" adlı şarkısının çalınmasına tepki göstererek eser hak sahipleri olarak Kılıçdaroğlu'nun etkinliklerinde şarkılarının çalınmasını yasakladıklarını duyurdu.  

LİVANELİ VE BAĞCAN DA YASAKLADI

Akbayram’ın ailesinin ardından Zülfü Livaneli ve Selda Bağcan da Kılıçdaroğlu yönetimine eserlerini yasakladıklarını duyurdu. Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur'' dedi.  

Bağcan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:  "Butlanla gelen mevcut CHP Merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ve siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur."

PEŞ PEŞE YASAKLAR GELDİ

"Hak Hukuk Adalet" marşının bestecisi Ali Altay da ''Size geçmişte siyasi hayatınıza şarkılar ile hizmet vermiş bir sanatçı olarak kendimden, size oy vermesi için ikna ettiğim insanlardan, CHP ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten özür diliyorum'' ifadesini kullandı. 

Bugün sabah saatlerinde eserleri kullanılan sanatçılar Suavi ve Sabahat Akkiraz Kılıçdaroğlu'nun şarkılarını kullanmasına yasak getirdiğini açıklamıştı.  Onur Akın da parti için söylediği şarkıların kullanılmasını daha önce yaptığı açıklama ile yasaklamıştı.

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