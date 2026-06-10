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12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi... PKK'nın Çevrimli katliamında vefat edenler dualarla anıldı Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir! Asya borsaları gerilerken petrol damga vurdu: Fiyatları daha da tırmanışa geçti ve birçok ülkeyi salladı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim 4 bin 248 litre ele geçirildi Toğrağa gömdüler jandarma buldu çıkardı Çilek öyle bir şey ki: En çok haziran çileklerini dört gözle bekliyoruz! İşte babaannelerin çilek reçeli tarifi 20 yaşındaki süper star Can'da yollar uzun: Bild son durumu belirtti
#1
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

Sürücülerin uyum sağlaması için sadece 20 günlük bir sürenin kaldığı bu köklü düzenlemede, kritik bir 40 bin liralık limit sınırı belirlendi.

#2
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

Detayları kaçırmamak için sürücülerin şimdiden hazırlıklara başlaması gerekiyor.

#3
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

33 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren konuyla dolandırıcı, komisyoncu gibi kişi ve kurumlar aradan çıkarılacak, değer kaybı tutarı eksper tarafından anında belirlenecek ve hasar ödemesiyle birlikte ödenecek.

#4
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, suiistimallerin önüne geçmek için önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle birlikte kazaya karışan araç sürücüleri için karmaşık olan tamir ve değer kaybı ödemesi işlemleri sadeleşti.

#5
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, suiistimallerin önüne geçmek için önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle birlikte kazaya karışan araç sürücüleri için karmaşık olan tamir ve değer kaybı ödemesi işlemleri sadeleşti.

#6
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

1 Nisan 2026 tarihinde Ordu ve Bursa'nın pilot bölge seçilmesi nedeniyle uygulama resmen başlamıştı. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de yeni sistem devreye girecek.

#7
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

KAZAYA KARIŞINCA NELER OLACAK? Kaza sonrasında, araç yetkili servis, anlaşmalı servis ya da herhangi bir kaporta-boyacıya götürüldüğünde kazaya ilişkin belgeler sisteme eklendikten sonra eksper otomatik olarak atanacak. Hasara ilişkin başvurular araç sahibi tarafından bizzat yapılacak. Komisyoncu, aracı gibi kişiler vekaleten işlem yürütemeyecek ve yasa dışı oluşan bu sektör de ortadan kalkmış olacak.

#8
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

EKSPERİ VATANDAŞ DA TALEP EDEBİLECEK Araçta oluşan hasara ilişkin tespiti eksper gerçekleştirecek. Eksper talebini vatandaş da sigorta şirketi de belirleyebilecek. Böylece mağdur vatandaş talep ettiği şekilde otomatik eksperi seçebilecek.

#9
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

EKSPER ATAMA SİSTEMİ GELİYOR Yapılan düzenlemeyle birlikte Eksper Atama ve Takip Sistemi hayata geçiriliyor. EKSİST sistemine dahil olan eksperler otomatik olarak atanacak ve hasarın tespitini gerçekleştirecek.

#10
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

HASAR ORANI SINIRI GELİYOR Kaza sonrası ortaya çıkan hasar, trafik sigortasının maddi teminat tutarının 10'da 1'ini aşıyorsa zorunlu olarak eksper tayini yapılacak ve hasar tespitini gerçekleştirecek. 2026 yılı için maddi hasarlarda teminat tutarı 400 bin lira olarak belirlenmişti. Böylece 40 bin liranın üzerindeki hasarlar için eksper tayini yapılacak. 40 bin liranın altındaki hasarlar için de sigorta şirketiyle mağdur vatandaş anlaşma sağlayabilecek. Günümüzdeki otomobillerin farı yaklaşık 30 bin lira civarındaki fiyatlardan başladığı düşünülürse genel olarak eksper atamalarının gerçekleşeceği gerçeği ortaya çıkıyor.

#11
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

DEĞER KAYBI FIRSATÇILARININ SONU GELDİ Kaza sonrasında yetkili servis, anlaşmalı servis, kaporta-boyacılardan aracın sahibinin bilgilerine ulaşan ve vekalet alarak yüksek tutarda değer kaybı alacağını iddia eden ve mağdur vatandaşı da ekstra olarak vekalet ücreti ve komisyon ödemeye zorlayan kişilerin uydurduğu meslek dalı da ortadan kalkıyor.

#12
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte değer kaybı tazminatları araçta oluşan hasarın ekspertizi yapılırken tespit edilecek ve hesaplanacak. Bu tutar hasar dosyasına ekleneceği için değer kaybının ayrı hesaplanmasına yönelik karmaşık ve vatandaşı dolandırmaya yönelik adımlar ortadan kaldırılmış oldu. Trafik kazasına karışılması halinde araçta oluşan 100 bin liralık hasara ilişkin ödemenin yanında örnek vermek gerekirse 30 bin liralık da değer kaybı araç sahibine ödenecek.

#13
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

VATANDAŞIN CEBİNDEN 1 KURUŞ ÇIKMAYACAK Kaza neticesinde mağdur olan vatandaştan vekalet ücreti, komisyon ücreti gibi bir para çıkmayacak ve eksperlerin ortaya çıkardığı değerlere ilişkin de vatandaş tarafından herhangi bir hizmet bedeli ödenmeyecek.

#14
Foto - Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!

EKSPERİN RAPORUNA İTİRAZ EDİLECEK Eksperlerin hazırladığı raporlara vatandaş ve sigorta şirketi itiraz edebilecek. İtiraz, raporun hazırlanmasından sonra 3 iş günü içinde yapılacak. Sonrasında ise yeni eksper ataması gerçekleştirilecek. Bu durumda itiraz eden taraf eksperin ücretini kendisi karşılayacak.

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