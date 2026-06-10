UV cihazına para vermeyin: Cebinizi yakmadan telefonunuzu korumanın yolları

Gün içinde dokunduğumuz her yüzeyden topladığımız mikroplar, akıllı telefonlarımızı adeta birer bakteri yuvasına dönüştürüyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu durumun halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını gösteriyor.

Son yıllarda popülerleşen ultraviyole (UV) ışınlı sterilizasyon cihazları ise virüs ve bakterileri saniyeler içinde yok etme vaadiyle pazarlanıyor. Ancak bu cihazların yüksek maliyetleri, onları ortalama bir kullanıcı için mantıklı bir yatırım olmaktan uzak tutan en önemli etken.

Bir UV cihazının dezenfeksiyon sağlayabilmesi için 200-280 nanometre aralığındaki UV-C spektrumunda ışık yayarak mikropların DNA ve RNA yapılarını bozması gerekli. Piyasadaki el feneri tarzı UV çubukları yerine, ışığı içeride hapseden kapalı kutular hem daha etkili temizlik sağlıyor hem de insan sağlığını koruyor.

PAHALI TEKNOLOJİLER YERİNE EVDEKİ MALZEMELERİ DENEYİN

İnternette ucuz fiyata satılan kalitesiz UV cihazları cilde ve göze zarar verme riski taşırken, PhoneSoap veya Cleanstation gibi güvenilir markaların fiyatları 90 ile 200 dolar arasında değişiyor. Oysa yapılan tıbbi araştırmalar, pahalı UV cihazları ile yüzde 70 izopropil alkol içeren dezenfektan mendiller arasında hijyen performansı açısından hiçbir fark olmadığını kanıtlıyor. Apple, Samsung ve Google gibi teknoloji devleri de temizlik için yüzde 75 etil alkol içeren mendilleri öneriyor.

Aslında telefonunuzu güvenli bir şekilde dezenfekte etmek için ek bütçe ayırmanıza gerek yok. Temizliğe başlamadan önce cihazı kapatıp şarj kablosunu çekin ve aşağıdaki adımları takip edin:

• İlk temizlik: Mikrofiber bezle ekrandaki parmak izlerini ve kaba kirleri alın.

• Gövde temizliği: Hafif nemli bir bez üzerine damlatacağınız birkaç damla sıvı el sabunu ile gövdeyi silin.

• Detaylar: Hoparlör ve ahize ızgaralarını eski bir diş fırçasıyla nazikçe temizleyin.

EKRAN ÖMRÜNÜ KORUMAK İÇİN UZAK DURULMASI GEREKENLER

Telefonun ömrünü kısaltmamak adına su dahil hiçbir sıvıyı asla doğrudan cihazın üzerine püskürtmemelisiniz. Çamaşır suyu, sirke ve el dezenfektanları ekranın koruyucu katmanını kalıcı olarak aşındırır. Kağıt havlular ekranda mikro çizikler yaratırken, şarj soketlerine sıkılan basınçlı hava ise iç mekanizmaya zarar verebilir. Yüzlerce dolar harcamak yerine evdeki malzemeleri doğru adımlarla kullanmak telefonunuzu hijyenik kılmaya fazlasıyla yetecektir.