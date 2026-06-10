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Aktüel Pezeşkiyan “Onurumuzu ve toprağımızı koruyacağız” Asla teslim olmayacağız
Aktüel

Pezeşkiyan “Onurumuzu ve toprağımızı koruyacağız” Asla teslim olmayacağız

Yeniakit Publisher
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Pezeşkiyan "Onurumuzu ve toprağımızı koruyacağız" Asla teslim olmayacağız

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Savaş kesinlikle ülkenin çıkarına değil. Ancak onurumuzu, toprağımızı ve bölgemizi ihlal etmeye çalışırlarsa teslim olmayacağız" dedi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Pezeşkiyan, "Savaş kesinlikle ülkenin çıkarına değil. Ancak onurumuzu, toprağımızı ve bölgemizi ihlal etmeye çalışırlarsa teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, savaş ve kriz dönemlerinde ülkeyi yönetmenin zor olduğunu belirterek, İran'ın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için toplumun tüm kesimleri arasında birlik ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, "Ülkemizin geleceğini krizlerden ve fırtınalardan kurtaracak şekilde onurlu bir biçimde ilerlemeliyiz" dedi.

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