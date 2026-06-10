Şarlatan Adnan Oktar'ın kediciğine hesap şoku: Erişim engeli geldi
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisaklı olduğu belirtilen içerik üreticisi Bircan Yıldırım'ın sosyal medya platformu X'teki hesabı erişime engellendi.
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hesabı hakkında kapatma kararı alınan Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin X hesabı erişime engellendi.
İlgili içerik üreticisinin X kullanıcı adında gerçekleştirdiği harf değişikliği, mahkeme kararının uygulanması cihetinden dikkate alınmadı.
MAHKEME 5651 SAYILI KANUNU ESAS ALDI
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, talep üzerine yaptığı incelemede 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesinde yer alan düzenlemelere dikkat çekti.
Kararda, söz konusu maddenin yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerine imkan tanıdığı belirtildi. Ayrıca madde kapsamında verilen kararların uygulanmasına ilişkin hükümler ile karara uyulmaması halinde erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar ve yer sağlayıcılar hakkında idari para cezaları öngören düzenlemelere de yer verildi.