Ankara'nın en kritik koltuğundaki isim yüksek yargıya taşındı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun beklenen yaz kararnamesi öncesinde yüksek yargıda kritik atamalar gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçilirken, Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz Danıştay Üyesi oldu.

Türk yargı teşkilatında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi öncesinde kritik bir atama trafiği yaşandı.

HSK, yüksek yargı organlarındaki boş üyelikler için oylama sürecini tamamlayarak yeni isimleri belirledi. Alınan kararla birlikte, başkentin en kritik adli makamında oturan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse yüksek yargıya taşındı.

ANKARA ADLİYESİ'NE VEDA

Yargıtay üyeliğine seçilmesinin ardından bir veda mesajı yayımlayan Gökhan Karaköse, görev süresi boyunca kendisine destek olan devlet kademesine şükranlarını sundu.

Karaköse mesajında, "Yargıtay üyeliğine seçilmiş olmam nedeniyle adliyemize veda vakti gelmiş bulunmakta. Başsavcılık görevim boyunca şahsıma güvenini ve desteğini her zaman hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yıllar önce staj yaptığım adliyeye veda edecek olmanın burukluğunu yaşıyorum. Görevi devralan Başsavcı arkadaşıma muvaffakiyetler dilerim" dedi.

Gözler Karaköse'nin Yargıtay'a geçmesiyle boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğuna oturacak yeni isimde.