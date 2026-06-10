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Gündem Ankara'nın en kritik koltuğundaki isim yüksek yargıya taşındı!
Gündem

Ankara'nın en kritik koltuğundaki isim yüksek yargıya taşındı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Ankara'nın en kritik koltuğundaki isim yüksek yargıya taşındı!

Türk yargı teşkilatında tüm gözlerin çevrildiği Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi öncesinde, yüksek yargıda dengeleri değiştiren çok kritik bir atama trafiği yaşandı. HSK genel kurulunun yüksek yargı organlarındaki boş üyelikler için yürüttüğü oylama süreci tamamlanarak yeni isimler resmen belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun beklenen yaz kararnamesi öncesinde yüksek yargıda kritik atamalar gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçilirken, Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz Danıştay Üyesi oldu.

Türk yargı teşkilatında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi öncesinde kritik bir atama trafiği yaşandı.

HSK, yüksek yargı organlarındaki boş üyelikler için oylama sürecini tamamlayarak yeni isimleri belirledi. Alınan kararla birlikte, başkentin en kritik adli makamında oturan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse yüksek yargıya taşındı.

ANKARA ADLİYESİ'NE VEDA

Yargıtay üyeliğine seçilmesinin ardından bir veda mesajı yayımlayan Gökhan Karaköse, görev süresi boyunca kendisine destek olan devlet kademesine şükranlarını sundu.

Karaköse mesajında, "Yargıtay üyeliğine seçilmiş olmam nedeniyle adliyemize veda vakti gelmiş bulunmakta. Başsavcılık görevim boyunca şahsıma güvenini ve desteğini her zaman hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yıllar önce staj yaptığım adliyeye veda edecek olmanın burukluğunu yaşıyorum. Görevi devralan Başsavcı arkadaşıma muvaffakiyetler dilerim" dedi.

Gözler Karaköse'nin Yargıtay'a geçmesiyle boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğuna oturacak yeni isimde.

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