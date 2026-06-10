  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tekin açıkladı: 12 Haziran Cuma günü okullar tatil edildi Mısır'dan Hayrat Şatır Açıklaması: "Öldü" İddiaları Yalanlandı Pakistan ordusu bir kez daha Afganistan'da çocuk katliamı yaptı! Ertuğrul Akar: İmamoğlu Milletvekillerine ‘Sokakları Karıştırın’ Talimatı Verdi Özgür basına saldırıya hep birlikte karşı çıkıyoruz! Cumartesi saat 14.00’te Akit Medya önünde buluşalım Gürsel Tekin fondaş Sözcü’ye fena çaktı! “Kendi trollerinin yorumlarını haber diye servis edecek kadar gazetecilikten uzaklaştılar” Nedim Şener: ‘Hain Kemal’, ‘Pavyoncu Özgür’ Eski TBMM Başkanı: 'Laiklik anayasada yer almamalı' 10 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Küfürcülerle mi, Havlucularla mı, Rüşvetçilerle mi gurur duyuyorsunuz? Ali Karahasanoğlu yazdı
Dünya Gece yarısı kalleşçe saldırdılar! Küresel zorba Trump'tan İran'a sinsi 'bedel' tehdidi
Dünya

Gece yarısı kalleşçe saldırdılar! Küresel zorba Trump'tan İran'a sinsi 'bedel' tehdidi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Gece yarısı kalleşçe saldırdılar! Küresel zorba Trump'tan İran'a sinsi 'bedel' tehdidi

ABD’ye ait Apache helikopterinin düşürülmesini bahane ederek gece yarısı İran’a yönelik alçakça karşı saldırılar düzenleten küresel zorba Donald Trump, siber ve askeri şantajlarına sosyal medya üzerinden devam etti. İran’ın anlaşmaya varmak konusunda çok fazla zaman harcadığını sinsi bir dille öne süren sarı kafa Trump, "Artık orduları, donanmaları ve hava kuvvetleri var değil; tümüyle yenilgiye uğradılar. Şimdi bedelini ödemek zorunda kalacaklar" diyerek Orta Doğu’yu saniyeler içinde kana bulayan sömürgeci vahşetini küstahça savundu.

Küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda "çok fazla zaman harcadığını" ve bu nedenle "bedelini ödemek zorunda kalacakları" ifadesini kullandı.

Sarı kafa Trump, sosyal medya hesabından İran'la ilgili paylaşımda bulundu.

İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin "artık var olmadığını" belirten Trump, "Tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü." yorumunu yaptı.

Zorba Trump, "Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar, şimdiyse bedelini ödemek zorunda kalacaklar." ifadesini kullandı.

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren Trump ve ABD ordusu, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak gece yarısından sonra İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı.

ABD ordusu sabah 05.00 sularında İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını açıklamıştı.

ABD, Sudan’daki HDK'yı "terör örgütü" olarak sınıflandırmayı görüşüyor
ABD, Sudan’daki HDK'yı "terör örgütü" olarak sınıflandırmayı görüşüyor

Dünya

ABD, Sudan’daki HDK'yı "terör örgütü" olarak sınıflandırmayı görüşüyor

ABD İran'a saldırı başlattı!
ABD İran'a saldırı başlattı!

Dünya

ABD İran'a saldırı başlattı!

ABD’den İran’a Misilleme: Hürmüz’de Hedefler Vuruldu
ABD’den İran’a Misilleme: Hürmüz’de Hedefler Vuruldu

Gündem

ABD’den İran’a Misilleme: Hürmüz’de Hedefler Vuruldu

İran: ABD Savunmasını Aştık, Hedeflerin Yüzde 70'ini Vurduk
İran: ABD Savunmasını Aştık, Hedeflerin Yüzde 70'ini Vurduk

Gündem

İran: ABD Savunmasını Aştık, Hedeflerin Yüzde 70'ini Vurduk

Akıllara Epstein rezaleti geldi ABD askerinin paçasından iğrençlik aktı
Akıllara Epstein rezaleti geldi ABD askerinin paçasından iğrençlik aktı

Dünya

Akıllara Epstein rezaleti geldi ABD askerinin paçasından iğrençlik aktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şevki

Bu pislik eşkiya tüm dünyayı ekonomik zorluğa sürüklüyor kazanan hep zengin kaybeden fakirler oluyor korkak adi adam uzaktan füze atacağına erkek gibi sahaya çık savaş bari korkaklar hep zalim olur zaten
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23