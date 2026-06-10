MHP bugünü de boş geçmedi! Bir il teşkilatı daha feshedildi
Önceki gün 2, dün 3 il teşkilatını daha fesheden MHP, bugünü de boş geçmedi ve Manisa İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. İl başkanlığı görevine ise Nurullah Savaş atandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa İl Teşkilatı'ndaki görev değişikliğine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Parti tüzüğünün ilgili maddelerine atıfta bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır."