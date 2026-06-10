  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadın gazeteciye ‘Evli misin?’ diye sordu! Hayır cevabını alan Erdoğan'dan tavsiye Pezeşkiyan “Onurumuzu ve toprağımızı koruyacağız” Asla teslim olmayacağız İşte 2 kez veto edilen kararnamenin hikayesi: Örtülü yazarın örtü düşmanına desteği duvara tosladı Özgür için çember daralıyor: Şoförleri gözaltına alındı Ankara'nın en kritik koltuğundaki isim yüksek yargıya taşındı! Şarlatan Adnan Oktar'ın kediciğine hesap şoku: Erişim engeli geldi Gece yarısı kalleşçe saldırdılar! Küresel zorba Trump'tan İran'a sinsi 'bedel' tehdidi Belediye personeli ve şoförden itiraflar! Fuhuşçu Tanju’ya cinsel saldırı soruşturması Akıllara Epstein rezaleti geldi ABD askerinin paçasından iğrençlik aktı Kılıçdaroğlu Genel Merkezi, Özel Meclis Grubunu aldı! Mirası bölüştüler
Gündem MHP bugünü de boş geçmedi! Bir il teşkilatı daha feshedildi
Gündem

MHP bugünü de boş geçmedi! Bir il teşkilatı daha feshedildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
MHP bugünü de boş geçmedi! Bir il teşkilatı daha feshedildi

Önceki gün 2, dün 3 il teşkilatını daha fesheden MHP, bugünü de boş geçmedi ve Manisa İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. İl başkanlığı görevine ise Nurullah Savaş atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa İl Teşkilatı'ndaki görev değişikliğine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Parti tüzüğünün ilgili maddelerine atıfta bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır."

Son dakika! MHP bir il teşkilatını daha feshetti
Son dakika! MHP bir il teşkilatını daha feshetti

Gündem

Son dakika! MHP bir il teşkilatını daha feshetti

MHP bir günde ikinci il başkanlığını da feshetti
MHP bir günde ikinci il başkanlığını da feshetti

Gündem

MHP bir günde ikinci il başkanlığını da feshetti

MHP'de bir teşkilata daha neşter vuruldu! İl örgütü feshedildi, yeni başkan atandı!
MHP'de bir teşkilata daha neşter vuruldu! İl örgütü feshedildi, yeni başkan atandı!

Gündem

MHP'de bir teşkilata daha neşter vuruldu! İl örgütü feshedildi, yeni başkan atandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23