Emniyet kemeri arızası: 6 binden fazla araç geri çağrıldı

Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, emniyet kemeri sisteminde tespit edilen potansiyel bir arıza nedeniyle 6 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) açıklamasına göre geri çağırma, 2027 model Kia Telluride ve Kia Telluride Hybrid araçları kapsıyor. Toplam 6 bin 264 araçlık geri çağırma programı, 24 Mart – 12 Mayıs 2026 tarihleri arasında üretilen 4 bin 367 Telluride Hybrid ile 24 Mart – 10 Mayıs 2026 tarihleri arasında üretilen 1.897 benzinli Telluride modelini içeriyor.

Açıklamada, bazı araçlarda sürücü emniyet kemeri kayışının uzatılması sırasında “sürücü emniyet kemeri acil kilitleme toplayıcısının (ELR) kilitlenebileceği” ifade edildi. NHTSA, kullanılabilir olmayan bir emniyet kemerinin çarpışma anında sürücünün yaralanma riskini artırabileceğini belirtti. Sorunun, Kia’nın tedarikçilerinden biri tarafından bazı emniyet kemeri düzeneklerine hatalı bir araç sensörünün takılmasıyla ilişkili olduğu bildirildi.