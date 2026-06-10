Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen yaşanan acının yüreklerindeki yerini koruduğunu dile getiren Memiş, "Biliyoruz ki bu topraklar tarih boyunca birçok zorlukla karşılaşmış, nice acılar yaşamış ancak her defasında milletimizin sağduyusu, devletimizin gücü ve vatandaşlarımızın dayanışması sayesinde bu zorlukların üstesinden gelinmiştir. Bugün burada rahmetle andığımız vatandaşlarımızın hatıraları bizlere barışın, huzurun, güvenliğin ve toplumsal dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır." diye konuştu.