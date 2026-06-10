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12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi... PKK'nın Çevrimli katliamında vefat edenler dualarla anıldı Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir! Asya borsaları gerilerken petrol damga vurdu: Fiyatları daha da tırmanışa geçti ve birçok ülkeyi salladı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İşte CHP'de kovulacak 9 isim 4 bin 248 litre ele geçirildi Toğrağa gömdüler jandarma buldu çıkardı Çilek öyle bir şey ki: En çok haziran çileklerini dört gözle bekliyoruz! İşte babaannelerin çilek reçeli tarifi 20 yaşındaki süper star Can'da yollar uzun: Bild son durumu belirtti
#1
Foto - 12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi... PKK'nın Çevrimli katliamında vefat edenler dualarla anıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 36 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi mezarları başında anıldı.

#2
Foto - 12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi... PKK'nın Çevrimli katliamında vefat edenler dualarla anıldı

Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da yapılan saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi için köy mezarlığında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

#3
Foto - 12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi... PKK'nın Çevrimli katliamında vefat edenler dualarla anıldı

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, 36 yıl önce aralarında kadın ve çocukların da olduğu 27 vatandaşın hayatını kaybetmesinin hüznünü yaşadıklarını belirtti.

#4
Foto - 12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi... PKK'nın Çevrimli katliamında vefat edenler dualarla anıldı

"Terörsüz Türkiye" süreci ile huzurun yaşandığını ifade eden Ekici, "Bütün şehitlerimize ve bugün töreni yaptığımız şehitlerimize rahmet diliyorum." dedi.

#5
Foto - 12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi... PKK'nın Çevrimli katliamında vefat edenler dualarla anıldı

Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş de Çevrimli katliamının hafızalarda derin izler bıraktığını söyledi.

#6
Foto - 12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi... PKK'nın Çevrimli katliamında vefat edenler dualarla anıldı

Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen yaşanan acının yüreklerindeki yerini koruduğunu dile getiren Memiş, "Biliyoruz ki bu topraklar tarih boyunca birçok zorlukla karşılaşmış, nice acılar yaşamış ancak her defasında milletimizin sağduyusu, devletimizin gücü ve vatandaşlarımızın dayanışması sayesinde bu zorlukların üstesinden gelinmiştir. Bugün burada rahmetle andığımız vatandaşlarımızın hatıraları bizlere barışın, huzurun, güvenliğin ve toplumsal dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır." diye konuştu.

#7
Foto - 12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi... PKK'nın Çevrimli katliamında vefat edenler dualarla anıldı

Köy muhtarı İbrahim Özbey de 36 yıldır bugünü tekrar tekrar yaşadıklarını ve bu katliamı asla unutmayacaklarını ifade ederek, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek verdiklerini belirtti. Konuşmaların ardından katledilen vatandaşların mezarları ziyaret edildi, şehitlik anıtına karanfil bırakıldı. Programda, İlçe Müftüsü İbrahim Canbaş da dua okudu.

#8
Foto - 12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi... PKK'nın Çevrimli katliamında vefat edenler dualarla anıldı

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Karadeniz, İlçe Emniyet Amiri Kudret Yaman, Güçlükonak İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit ve Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre ile vatandaşlar katıldı.

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