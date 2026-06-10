Kış uykusundan uyandı, karda böyle yiyecek aradı
Artvin Ardanuç'ta kış uykusundan uyanan bozayı, karlı bölgede yiyecek ararken güvenlik kamerasına yansıdı.
Artvin’in Ardanuç ilçesinde karlı alanda dolaşan bozayı, yiyecek ararken güvenlik kamerasına takıldı.
Bölgede havaların ısınması ile kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim yerlerine yöneliyor. Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı'nda da bir bozayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir yandan karlı bölgede yiyecek arayan, bir yandan da çevredeki plastik boruları hareket ettirip, yuvarlayan ayının o anları görüntülendi.
Yerel
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