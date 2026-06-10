Özgür için çember daralıyor: Şoförleri gözaltına alındı

Mahkemenin kararına rağmen CHP’nin korsan genel başkanı hareket etmeye devam eden Özgür Özel’in Manisa ekibine operasyon düzenlendi. Özel’in eski danışman ve şoförleri olan Cemil Yüzer ve Anıl Demir’in Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Ancak dosyada gizlilik kararı olduğu için içeriği bilinmiyor. Gözaltına alınan 2 ismin özellikle Özel’in Manisa programları kapsamında şoförlük yaptığı biliniyor.