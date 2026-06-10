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Gündem Laikçi kalemşördem utanmazlık! Saldırı vandallardan avukatlık Mustafa Mutlu'dan
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Laikçi kalemşördem utanmazlık! Saldırı vandallardan avukatlık Mustafa Mutlu'dan

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Laikçi kalemşördem utanmazlık! Saldırı vandallardan avukatlık Mustafa Mutlu'dan

Sahibi firari olan Sözcü’nün yavru gazetesi Korkusuz'da köşe karalayan Mustafa Mutlu, Akit TV muhabirine saldıran Özgür Özel'in vandallarını sahiplendi.

CHP içindeki liderlik ve rant savaşı TBMM önünde tekme yumruklu rezalete dönüşürken, fondaş medyanın gizlediği gerçekleri milletin kürsüsünden haykıran Akit TV ekibi, gözü dönmüş CHP’li militanların hedefi oldu.

Görevi başında barbarca darp edilen muhabirimiz Muhammet Can Bulut ve kameramanımız Nuh Güneş’e yönelik alçak saldırıyı fondaş medya sahiplendi.

Sahibi firari olan Sözcü’nün yavru gazetesi Korkusuz'da köşe karalayan Mustafa Mutlu da suratı kızarmadan alçaklığa arka çıkarak Özgür Özel'in vandallarını sahiplendi.

 

Mutlu'nun karaladığı köşesinde yaptığı laf salatası şöyle:

AKİT TV, A Haber, TRT, TGRT, CNN Türk ve diğer yandaş kanalların hiçbiri, CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı olduğu günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne bir basın toplantısını, ne de bir mitingini canlı yayınladı.

Hiçbiri Özgür Özel’in 255 mitingini ekrana getirmedi, haberini bile vermedi.

Ama şimdi hepsi CHP’nin peşinde...

Butlancılarla Özelciler kapışacak, onlara da malzeme çıkacak!

Dün Meclis önünde toplanan kalabalığın arasında anons yaparken, öfkeli kalabalık tarafından uzaklaştırılmak istendi.

Kendisini alandan göndermek isteyenlere, “Ben emekçiyim, ben emekçiyim” diye bağırmaya başladı. AKİT TV de bunu, “Muhabirimize saldırıldı” diye haberleştirdi.

 

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