Yumrukçu tahliye oldu, teğmenler hiç tutuklanmadı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kelime-i Tevhid bayrağı taşıdığı için babası yaşında birisine yumrukla saldıran Ege Akersoy dün mahkeme kararıyla tahliye edildi .

“Bir yumruğun cezası iki haftalık cezaevi mi” diye başlık atmalarını tabii ki beklemiyoruz.

Kemalist medyanın işi Somali ile Türkiye’nin arasını bozmak için, bir ölümün bedeli 27.000 TL mi” diye başlık atmak!

Adalet Bakanlığının kayıtları önlerine koyup, Türkiye’de binlerce benzer trafik kazasında benzer kararlar verildiğini, hatta çok daha düşük cezalarla yetinildiğini söylesek, bunların Somali düşmanlığı birazcık olsun diner mi?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hiç zannetmiyorum, çünkü onların derdi Somali de değil, onların derdi Türkiye’ye itibar kaybettirmek! Türkiye’nin öncelikle komşularıyla sonrasında da dünya devletleri ile arasını açmak mümkünse kavga çıkarmak!

Onun içindir ki Ege Akersoy yumruk atınca “ne olmuş bir kişinin ağzı burnu kana döndüyse” diyerek yumruk atanı savunurlar. Yumruk atanın babasına geçmiş olsun diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i savunurlar. CHP’nin yumrukçu kişiyi savunmak üzere avukat göndermesini savunurlar. CHP’li milletvekilinin yumruk atanı cezaevinde ziyaret etmesini savunurlar

Ve en nihayetinde yumrukçu tahliye olur biz de öylece seyrederiz.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...