Yumrukçu için ortalığı ayağa kaldıran Özgür Özel'den 'imam' iki yüzlülüğü!
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'i darbeden Ege Akersoy için hızlıca harekete geçerek ortalığı ayağa kaldıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan İmam Galip Usta'ya iki gün sonra 'geçmiş olsun' telefonu açarak iki yüzlülüğünü ortaya koydu.
Fatih Camii imamı Galip Usta ve talebesi hafız Bilal Erdem'e yönelik geçtiğimiz günlerde cami içerisinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik provokatif eylemin ardından yetkililer hızlı bir şekilde harekete geçti ve saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta ile telefonda görüşerek iki gün sonra 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Yumrukçu için ortalığı ayağa kaldırmıştı!
Saldırıya uğrayan 'imam' olunca günler sonra aklı başına gelen Özel, imamı arayıp geçmiş olsun demekle yetinirken; İsmail Aydemir'i "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruklayan Ege Akersoy için ise ortalığı ayağa kaldırmıştı.
Yumruk atan Ege Akersoy'un babasını olayın hemen ertesi gününde arayarak 'teselli' eden Özel, saldırgan genç için avukat görevlendirmiş, milletvekilini de cezaevine yollamıştı.
Özel'den iki yüzlü tavır
CHP Genel Başkanı yaptığıyla şiddeti meşrulaştırırken, sırf Kelime-i Tevhid bayrağı taşıdığı için ağzı burnu kan içinde kalan İsmail Aydemir için ise bir şey yapmayıp iki yüzlü tavır sergilemişti.
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