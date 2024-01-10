  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor!

İsrail dünyaya meydan okuyor! Filistinliler için skandal tehdit

Ramazan Kurtoğlu altın konusunda sessizliğini bozdu! 'Keriz silkeleme oyunu' diyerek tahminini duyurdu

Bakan Fidan'dan kritik temas! Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki gerginlik sona eriyor

Şantiyemize 300 personel alacağız! Günlük 2 bin TL yevmiyeye çalışan bulamıyoruz

Çok sayıda ülkeye satılan AKSUNGUR İHA ile ilgili tarihi gelişme! "41 kere maşallah..."

Erdoğan ve Bahçeli’den flaş talep! Tüm Türkiye buna kilitlendi

NASA görüntüledi dünya sarsıldı: İşte 'Yeşil Canavar'

Alışverişte istek mi ihtiyaç mı önemli? Harcamada ayarı kaçırıyoruz!

Marketlerdeki bu ürünün satışı yasaklanıyor! Karar resmen verildi
Siyaset Yumrukçu için ortalığı ayağa kaldıran Özgür Özel'den 'imam' iki yüzlülüğü!
Siyaset

Yumrukçu için ortalığı ayağa kaldıran Özgür Özel'den 'imam' iki yüzlülüğü!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 18:00:00 -
Yumrukçu için ortalığı ayağa kaldıran Özgür Özel'den 'imam' iki yüzlülüğü!

Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'i darbeden Ege Akersoy için hızlıca harekete geçerek ortalığı ayağa kaldıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan İmam Galip Usta'ya iki gün sonra 'geçmiş olsun' telefonu açarak iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

Fatih Camii imamı Galip Usta ve talebesi hafız Bilal Erdem'e yönelik geçtiğimiz günlerde cami içerisinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik provokatif eylemin ardından yetkililer hızlı bir şekilde harekete geçti ve saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta ile telefonda görüşerek iki gün sonra 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Yumrukçu için ortalığı ayağa kaldırmıştı!

Saldırıya uğrayan 'imam' olunca günler sonra aklı başına gelen Özel, imamı arayıp geçmiş olsun demekle yetinirken; İsmail Aydemir'i "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruklayan Ege Akersoy için ise ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Yumruk atan Ege Akersoy'un babasını olayın hemen ertesi gününde arayarak 'teselli' eden Özel, saldırgan genç için avukat görevlendirmiş, milletvekilini de cezaevine yollamıştı.

Özel'den iki yüzlü tavır

CHP Genel Başkanı yaptığıyla şiddeti meşrulaştırırken, sırf Kelime-i Tevhid bayrağı taşıdığı için ağzı burnu kan içinde kalan İsmail Aydemir için ise bir şey yapmayıp iki yüzlü tavır sergilemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!
Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!

Gündem

Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!

Provokatör Ege Akersoy'un avukatından Tevhid sancağına 'terör örgütü' bayrağı hakareti!
Provokatör Ege Akersoy'un avukatından Tevhid sancağına 'terör örgütü' bayrağı hakareti!

Gündem

Provokatör Ege Akersoy'un avukatından Tevhid sancağına 'terör örgütü' bayrağı hakareti!

HAMAS, İsrail’i boykot, Kelime-i Tevhid… CHP ne diyor Saadet ne diyor!
HAMAS, İsrail’i boykot, Kelime-i Tevhid… CHP ne diyor Saadet ne diyor!

Gündem

HAMAS, İsrail’i boykot, Kelime-i Tevhid… CHP ne diyor Saadet ne diyor!

'Akıl hastası' olduğu öne sürülen Fatih Camii saldırganının ruhsatlı tüfeğinin olduğu ortaya çıktı!
'Akıl hastası' olduğu öne sürülen Fatih Camii saldırganının ruhsatlı tüfeğinin olduğu ortaya çıktı!

Gündem

'Akıl hastası' olduğu öne sürülen Fatih Camii saldırganının ruhsatlı tüfeğinin olduğu ortaya çıktı!

Fatih Camii imamı ile talebesini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi! Babası da ifade verdi
Fatih Camii imamı ile talebesini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi! Babası da ifade verdi

Gündem

Fatih Camii imamı ile talebesini bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi! Babası da ifade verdi

Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı

Gündem

Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı

Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'
Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'

Gündem

Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'

Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!
Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!

Siyaset

Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23