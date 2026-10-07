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Kadın - Aile Yulaf unlu kurabiye istiyorsanız, yumurta ceviz, kabartma tozu gerekiyor: Süt yok! Tarif ezberleri bozdu
Kadın - Aile

Yulaf unlu kurabiye istiyorsanız, yumurta ceviz, kabartma tozu gerekiyor: Süt yok! Tarif ezberleri bozdu

Yeniakit Publisher
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Yulaf unlu kurabiye istiyorsanız, yumurta ceviz, kabartma tozu gerekiyor: Süt yok! Tarif ezberleri bozdu

Yulaf unlu kurabiyenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız işte malzemesi; 2 yumurta,1 paket kabartma tozu, ceviz gibi malzemeler kullanılarak yapılıyor. Ne gerektiğini açıklıyoruz...

Yulaf Unlu Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler;

  • 2 yumurta
  • 3 yemek kaşığı tereyağ
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 fincan yarısı bal, yarısı pekmez
  • 1 fincan kuru üzüm
  • 1 fincan ceviz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 6 fincan yulaf unu

Yulaf Unlu Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurta ve tereyağını oda sıcaklığında bekletin, sıvı yağ ve balı ilave ederek karıştıralım.
Sonra unu, kabartma tozunu ve vanilya ilave ederek yoğurun, eğer un az gelirse biraz daha ilave edebilirsiniz. ( kulak memesi yumuşaklığında)
Hamur biraz yumuşak olacak, çünkü üzüm ve cevizi de ilave edip karıştıracağız.
İstediğiniz şekli verip önceden ısıtılmış fırında 15 dakika da pişirebilirsiniz.

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