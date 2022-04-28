Yulaf ezmesi yediğinizde kalbinize ne olur? Yulaf ezmesi faydaları

Yulaf; kurabiye, bisküvi, ekmek, kahvaltı gevrekleri, granola barları, probiyotik içeren içecekler, bebek maması gibi pek çok besin ürününde kullanılır. Sağlık adına pek çok faydası olduğu bilinen çok kıymetli besin maddeleri arasında yer alır.

Yulaf ezmesi kalbe iyi gelir mi?

Kalp hastalığı riskini azaltır: Yulaflar iyi sağlıklı yağlar bakımından zengindir ve kalp hücrelerini ve dolaşım sistemini destekler. Yulaf ezmesinde bulunan antioksidanlar sayesinde kan damarlarının duvarlarına serbest radikaller ile zarar verme olasılığı azalır.

Her gün yulaf ezmesi yemenin en şaşırtıcı 5 faydası

Yulaf ezmesi tatlı veya tuzlu olabilir. Tatlı bir kase yulaf ezmesi hazırlamak için dilimlenmiş muz, bal veya çikolata, doğranmış fındık, kuru meyveler, tarçın tozu, kuru Hindistan cevizi dilimleri, fıstık ezmesi veya vanilya ekleyebilirsiniz. Hafta sonu için, lezzetli bir versiyon hazırlayabilir, sebze ve biraz rendelenmiş peynir ekleyerek deneyebilirsiniz. Veya çikolata parçacıkları ile daha tatlı hale getirebilirsiniz. Yulaf ezmesine doğru lezzet ve dokuyu veren iki önemli bileşen süt ve akçaağaç şurubudur.

Yulaf ezmesi için yağsız sütten tam yağlı süte geçerseniz, ona en doğru lezzet ve dokuyu verebilirsiniz. Yulaf ezmenize süt ilave ettiğinizde oluşan kremamsı doku, sağlıklı bir kahvaltının tadını çıkarmanızı sağlayacaktır.

Her gün yulaf ezmesi yerseniz, bir süre sonra kahvaltı sonrası daha az sıklıkla atıştırma isteği oluştuğunu göreceksiniz. Bunun nedeni, yulaf ezmesinin sizi daha uzun süre tok tutmasıdır. Kahvaltıda yumurta ve sebze yediğinizde aynı etkiyi elde edemezsiniz. Kahvaltı için bir kase yulaf ezmesi öğle yemeğine kadar acıkmamanızı sağlayacaktır. Tam yağlı süt ile yediğinizde daha az açlık hissedersiniz.

Bir ay boyunca günlük yulaf ezmesi yedikten sonra hafta sonu yaptığınız kahvaltı size aynı şeyi hissettirmeyecektir. Bağırsak hareketi rutininiz bozulmaya başlayacağı için hafta sonu bile yulaf ezmesi yemek isteyebilirsiniz. Ancak bit tat değişikliği yapmak için yulaf dışında alternatifler yemek de iyi olabilir. Tat değişikliği için kekik, tavuk parçaları ve fesleğen gibi malzemeler ekleyebilirsiniz.

Bir ay boyunca her gün yulaf ezmesi yedikten sonra, bunun bir rutin haline geldiğini göreceksiniz. Doğru malzemeler ile yaptığınız yulaf ezmesi, dört gözle beklediğiniz sağlıklı bir kahvaltı haline getirecektir. Gün boyunca kendinizi daha tok ve daha iyi hissedeceksiniz.

Yulaf ne işe yarar?

En merak edilen soruların başında hiç şüphesiz yulaf ne işe yarar sorusu gelir. Bu sorunun pek çok cevabı vardır. Ancak insanların ilgisini en fazla çeken konu yulafın kilo vermeye yardımcı olan yönüdür. Bu bakımdan yulaf ne işe yarar sorusuna verilebilecek en kısa ve yararlı cevaplardan biri; düzenli olarak yulaf tüketiminin, metabolizmanın hızlanmasına etki sağladığı ve bu sayede kilo vermeye destek olmasıdır.

Özellikle de kahvaltı esnasında düzenli olarak yulaf tüketimi, gün içinde fazla kalori alımının önlenmesinde önemli bir önleyici rol üstlenecektir. Yulafın içeriğinde bulunan yavaş karbonhidratlar aynı zamanda damak tadını düzenler, anksiyeteyi azaltarak kan şekerini dengeler.

Yulafın içeriğindeki besin değeri sayesinde metabolizma önemli ölçüde hızlanır. Bu durum vücutta yağ ve zararlı madde tutumu seviyelerini önemli ölçüde azaltır. Tüm bunların yanı sıra aşırı yemek yeme isteğini de bu sayede durdurmuş olur.

Yulaf nasıl tüketilmeli?

Yulaf işlenme biçimleri birbirinden farklı olmaktadır. Bu kapsamda yulaf piyasada çok çeşitli formlarda bulunabilmektedir. Birbirinden farklı olan bu formlardaki besin içerikleri nispeten birbirine benzer nitelikte olsa da bunların kan şekeri üzerindeki etkileri aynı olmamaktadır.

Kabuğu çıkarılmış olan yahut kesilmiş formlarda olan ve en az işlenmiş durumdaki yulafın sindirimi daha uzun sürer. Bundan dolayı çok işlenmiş durumdaki yulafa göre glisemik indeksi daha düşük seviyelerdedir. Yulafın tüketilebilecek çeşitli formları bulunuyor. Bunlar;

Kesilmiş yulaf (İrlanda yulafı) formu: Kabuğu çıkarılmış tane şeklindeki yulafın çelik bıçak kullanılarak iki yahut üç parçaya kesilmesiyle elde edilir.

Kabuğu çıkarılmış yulaf taneleri: Yulafın dış kabuğunun çıkarılması sonucunda elde edilen tane şeklindeki halidir. Kalın bir pirinç tanesine benzerlik gösterir.

Yulaf kepeği: Sindirimi oldukça zor, kalorisi son derece düşük ve pişirmesi basittir.

Yulaf ezmesi: Kabuğu çıkarılmış haldeki yulafların buharda pişirilerek ezilmesiyle yassı hale getirilmesinin ardından raf ömrünü uzatmak için kurutulmasıyla elde edilir. Satın alırken ilave şeker olup olmadığının kon trolü yararlı olacaktır.

İskoç yulafı: Kesilmiş durumdaki yulafların daha ince öğütülmüş formudur. Pişirildiği takdirde lapaya benzeyen bir kıvam alır.

Yulaf unu: Kabuğu çıkarılmış olan yulaf tanelerinin öğütülmüş formudur. Kesilmiş olan yulaftan yahut İskoç yulaftan da elde edilmektedir.