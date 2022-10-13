Yulaf ezmesi faydaları Saraçoğlu: Gençleştiren besin! Yulaf ezmesi faydaları, zararları ve kilo aldıran besin

Yulaf samanı zayıflamak ve çeşitli hastalıkları gidermek için kullanılmaktadır. Çok eski zamanlarda alternatif tıp alanında kullanılan yulaf samanı, günümüzde de ilaçlara destek olarak tercih edilmektedir. Yulaf samanı faydaları hakkında merak edilenleri sizler için bu yazıda derledik.

Yulaf ezmesinin ayrıca yağ yakma özelliği vardır. Metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecine yardımcı olur. Yulaf ezmesi ile çok fazla açlık hissi yaşamadan kilo verebilirsiniz. Bitkisel protein içeriği sayesinde yulaf ezmesi, kilo verme sürecinde oluşan sarkmayı önlemede etkilidir.

Yulaf ezmesi kilo aldırı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. İçerdiği lif oranı ve uzun süre tok tutma özelliğiyle yulaf, diyet listelerinin vazgeçilmezi. Ancak yulaf ezmesine eklenen besinler de kalori miktarını etkileyebilir.

Yulaf Samanı Nedir?

Yulaf samanı hasadı yapılan yulaftan kalan kısımlardır. Yeşil ve sarı yulaf samanı olarak 2 farklı şekilde tüketilir.

Yeşil yulaf samanı, yulafın olgunlaşmadan toplanılan halidir.

Sarı yulaf samanı ise; yulafın hasat döneminde elde edilen saman türüdür.

Yulaf samanına ilk defa baktığınızda bu bitkinin sadece bir sap bölgesi olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat yulaf samanı, yapısında zengin mineralleri barındıran faydalı bir bitkidir.

Bu bitki özellikle de Hindistan’da ayurveda yönteminde kullanılıyor. Ruhu ve bedeni arındıran yulaf samanı, bitkisel yöntemle sağlıklı kalmak isteyenlerin tercih ettiği bir besindir.

YULAF EZMESİ KİLO ALDIRIR MI?

Yulaf ezmesi, genellikle diyet listelerinde yer alır. İçerdiği lif miktarı sayesinde uzun süre tokluk sağlar, daha sonraki öğünlerde besin alımının azalmasına neden olarak kilo kaybetmek isteyen bireylerin porsiyon kontrolü sağlamasına yardımcı olur.

Ancak yulaf ezmesi şeker içeriyorsa kilo alımına neden olabilir. Bu nedenle kontrol edilerek alınmasında fayda var. Bununla birlikte aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Ayrıca yulaf ezmesinin yanında tüketilen malzemeler de kalori miktarını etkileyebilir ve kilo aldırabilir.

Yulaf nasıl tüketilmeli?

Yulaf işlenme biçimleri birbirinden farklı olmaktadır. Bu kapsamda yulaf piyasada çok çeşitli formlarda bulunabilmektedir. Birbirinden farklı olan bu formlardaki besin içerikleri nispeten birbirine benzer nitelikte olsa da bunların kan şekeri üzerindeki etkileri aynı olmamaktadır. Kabuğu çıkarılmış olan yahut kesilmiş formlarda olan ve en az işlenmiş durumdaki yulafın sindirimi daha uzun sürer. Bundan dolayı çok işlenmiş durumdaki yulafa göre glisemik indeksi daha düşük seviyelerdedir. Yulafın tüketilebilecek çeşitli formları bulunuyor. Bunlar; Kesilmiş yulaf (İrlanda yulafı) formu: Kabuğu çıkarılmış tane şeklindeki yulafın çelik bıçak kullanılarak iki yahut üç parçaya kesilmesiyle elde edilir. Kabuğu çıkarılmış yulaf taneleri: Yulafın dış kabuğunun çıkarılması sonucunda elde edilen tane şeklindeki halidir. Kalın bir pirinç tanesine benzerlik gösterir. Yulaf kepeği: Sindirimi oldukça zor, kalorisi son derece düşük ve pişirmesi basittir. Yulaf ezmesi: Kabuğu çıkarılmış haldeki yulafların buharda pişirilerek ezilmesiyle yassı hale getirilmesinin ardından raf ömrünü uzatmak için kurutulmasıyla elde edilir. Satın alırken ilave şeker olup olmadığının kon trolü yararlı olacaktır. İskoç yulafı: Kesilmiş durumdaki yulafların daha ince öğütülmüş formudur. Pişirildiği takdirde lapaya benzeyen bir kıvam alır. Yulaf unu: Kabuğu çıkarılmış olan yulaf tanelerinin öğütülmüş formudur. Kesilmiş olan yulaftan yahut İskoç yulaftan da elde edilmektedir.

Yulaf Samanı Çayı Nasıl Demlenir, Tüketilir?

Yulaf samanını en rahat şekilde tüketmek için çayını hazırlayabilirsiniz. Yulaf samanı çayı hazırlamak için şu adımları izlemeniz önerilir:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yulaf samanı

500 ml sıcak su

Hazırlanışı:

Yulaf samanı çayını demlemek için büyük bir cezveye ihtiyacınız olacak.

1 yemek kaşığı yulaf samanını 500 ml sıcak suyun içine ekleyin ve 8 dakika boyunca kaynatın.

Kaynayan yulaf samanı çayının ilk sıcaklığı geçtikten sonra, günde 2 fincan olacak şekilde tüketmelisiniz.

Çok fazla miktarda yulaf samanı içerseniz; sık sık idrara çıkabilirsiniz. Su kaybı yaşamamak için yulaf samanı çayı içtiğiniz günlerde bolca su içmeye özen göstermelisiniz.

Eğer glutene karşı hassasiyetiniz varsa; bu çayı tüketmemelisiniz Yulaf gluten içerdiği için yulaf samanı midenize zarar verecektir

YULAFIN FAYDALARI VE BESİN DEĞERİ

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. N. Sinem Türkmen, yulafın faydalarını şöyle anlattı:

80 gram yulaf yani 8 yemek kaşığı yulaf, günlük fosfor, B1 vitamini ve lif ihtiyacının %40’ını, magnezyum ihtiyacının %35’ini, bakır, çinko ve demir ihtiyacının %20’sini karşılamaktadır. Yulaf hem çözünür hem de çözünmez lifler içerir. Yulafın diyete dahil edilmesi, zengin makro ve mikro besin maddeleri, çözünür lif (β-glukanlar) ve yakın zamanda keşfedilen yulaf polifenolikleri nedeniyle sağlığa yararlı etkiler sağlamaktadır.

Yulaf, içerdiği beta-glukanın midenin boşalmasını ve glukozun kanda emilimini geciktiren kalın bir jel oluşturma özelliği sayesinde, özellikle fazla kilolu veya Tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürmeye ve insülin hormonun aktivitesinin iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

Yapılan bilimsel çalışmalarda yulaf kaynaklarının (yulaf kepeği, yulaf ezmesi ve tam yulaf unu dahil) tüketiminin toplam kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL) konsantrasyonlarını azalttığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, avenantramid olarak bilinen yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücutta nitrik oksit üretimini artırarak kan basıncı seviyelerini düşürmeye de yardımcı olmaktadır. Nitrik oksit molekülü, kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur ve daha iyi kan akışına yol açar.

Yeşil yulaf samanı ne işe yarar?

Yulaf samanının en büyük özelliği kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz hastalıklarının düzelmesini sağlar. Ayrıca erozyon gibi doğal afetlerden korunmaya yarar. Zeka gelişiminde önemli olan yulaf samanı çayı, sinir sisteminden mide ve bağırsak sistemine kadar birçok soruna iyi gelir.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi sadece uygun bir sabah yemeği değildir; Bu tam tahıl, kalbiniz için en sağlıklı yiyeceklerden biri olabilir. Science Daily'ye göre, randomize kontrollü çalışmaların bir incelemesi ve meta-analizi, yulaf ezmesinin LDL ("kötü" kolesterol), HDL olmayan kolesterolü (toplam kolesterol eksi sağlıklı kolesterol) ve kötü kolesterolü taşıyan apolipoprotein B'yi azalttığını buldu. Vücut - kalp sağlığınız için porsiyon başına 4 gram lif içeren yulaf ezmesi sizi öğle yemeğine kadar tok tutacaktır.

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