  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yükselişe geçti! Altın kritik eşiği aştı
Ekonomi

Yükselişe geçti! Altın kritik eşiği aştı

Geçtiğimiz haftayı büyük bir düşüşle kapatan gram altın yeni haftaya 400 liranın üzerinde başladı. Gram altın şu sıralar 405 TL seviyesinden işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 12:08:00 -
Yükselişe geçti! Altın kritik eşiği aştı

Geçen hafta en düşük 6,8977, en yüksek 7,0589 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,9 değer kaybederek cuma gününü 6,9763'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,0174'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL, 8,48'den, sterlin/TL ise 9,80'den satılıyor.

Piyasalardaki haber akışı

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

Altın fiyatları

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 399,2 liradan tamamladı. Gram altın, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 404 lirada dengelendi.

Çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?

Çeyrek altın 662 lira, cumhuriyet altını da 2.699 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.790,38 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Ons altında 1.820 dolar direnç konumunda

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle yükselen risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının yanı sıra Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi
Dünya

Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Suikast girişiminin he..
Canlı yayında vatan hainliği tartışması
Gündem

Canlı yayında vatan hainliği tartışması

ABD'nin konuşulduğu canlı yayında, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve Hukukçu Kıvanç Can arasında vatan hainliği tartışması yaşanırken, H..
Ayasofya Camii'nde bir ilk
Gündem

Ayasofya Camii'nde bir ilk

Eski Başbakan ve Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca, 26 Şubat Cuma günü vefatının 10. yılında Ayasofya’da yad edilecek...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay