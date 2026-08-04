Kafaları değil elleri ve ağızları çalışıyor! İBB’nin güvenliğinden gazeteciye saldırı

Yeni Şafak muhabiri Muhammet Vefa Yürekli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 7 yıldır tamamlayıp açamadığı Kent Müzesi'ni haberleştirmek üzere gittiği bölgede saldırıya maruz kaldı. Haber alma ve haber iletme görevini yapmak isteyen Yürekli, İBB güvenlik personelinin fiziki müdahalesiyle karşılaştı. İBB güvenliği, “Burası seni ilgilendirmez. Ne olursa olsun, yürü git” derken, ayrıca ağıza alınmayacak küfürler de yağdırdı.

İBB’YE TEPKİ YAĞDI

Muhabire saldıran güvenlik görünümlü zorbalar, işini yapan gazetecinin elindeki kamerayı zorla almaya çalıştı. Gazete bu durumu sosyal medya mecralarından paylaştığı görüntülerle "İBB güvenliğinden Yeni Şafak muhabirine saldırı" başlığıyla duyururken, muhabirin maruz kaldığı duruma sosyal medyadan tepki yağdı.