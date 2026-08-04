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Gündem Kafaları değil elleri ve ağızları çalışıyor! İBB’nin güvenliğinden gazeteciye saldırı
Gündem

Kafaları değil elleri ve ağızları çalışıyor! İBB’nin güvenliğinden gazeteciye saldırı

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CHP’nin eline geçtiği günden veri İstanbul’a kan kusturan İBB, şimdi de basını mensuplarına darp ile gündeme gelmeye başladı. İBB'nin bitmesine rağmen 7 yıldır açamadığı Kent Müzesi'ni haberleştirmeye giden muhabir, güvenliğin fiziki saldırısına uğradı.

Yeni Şafak muhabiri Muhammet Vefa Yürekli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 7 yıldır tamamlayıp açamadığı Kent Müzesi'ni haberleştirmek üzere gittiği bölgede saldırıya maruz kaldı. Haber alma ve haber iletme görevini yapmak isteyen Yürekli,  İBB güvenlik personelinin fiziki müdahalesiyle karşılaştı. İBB güvenliği, “Burası seni ilgilendirmez. Ne olursa olsun, yürü git” derken, ayrıca ağıza alınmayacak küfürler de yağdırdı.

İBB’YE TEPKİ YAĞDI

Muhabire saldıran güvenlik görünümlü zorbalar, işini yapan gazetecinin elindeki kamerayı zorla almaya çalıştı. Gazete bu durumu sosyal medya mecralarından paylaştığı görüntülerle "İBB güvenliğinden Yeni Şafak muhabirine saldırı" başlığıyla duyururken, muhabirin maruz kaldığı duruma sosyal medyadan tepki yağdı.

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