Ronaldo garajının kapılarını ilk kez açtı! Görenler küçük dilini yuttu!
Ünlü futbolcu Ronaldo sosyal medya hesabından evinin garajında bulunan lüks otomobillerini paylaştı.
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Ünlü futbolcu Ronaldo sosyal medya hesabından evinin garajında bulunan lüks otomobillerini paylaştı.
Son dönemde 9 yıldır nişanlı olduğu Georgina Rodriguez ile evlilik hazırlığında olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez lüks otomobil koleksiyonuyla gündeme geldi.
MİLYON DOLARLIK LÜKS ARAÇLARINI PAYLAŞTI
Ronaldo, sosyal medya hesabından garajında sıralanan milyonlarca dolarlık araçlarını paylaşarak gönderisine "My Toys" (Oyuncaklarım) notunu yazdı.
Kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'te ünlü futbolcunun paylaşımına kayıtsız kalmadı ve yaptığı yorumnla dikkat çekti.
Dünyanın en pahalı arabası konumunda bulunan Bugatti La Vouiture Noire artık Portekizli futbolcunun araba koleksiyonunun bir parçası./ kaynak: yasemin.com
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