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Ronaldo garajının kapılarını ilk kez açtı! Görenler küçük dilini yuttu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ronaldo garajının kapılarını ilk kez açtı! Görenler küçük dilini yuttu!

Ünlü futbolcu Ronaldo sosyal medya hesabından evinin garajında bulunan lüks otomobillerini paylaştı.

#1
Foto - Ronaldo garajının kapılarını ilk kez açtı! Görenler küçük dilini yuttu!

Son dönemde 9 yıldır nişanlı olduğu Georgina Rodriguez ile evlilik hazırlığında olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez lüks otomobil koleksiyonuyla gündeme geldi.

#2
Foto - Ronaldo garajının kapılarını ilk kez açtı! Görenler küçük dilini yuttu!

MİLYON DOLARLIK LÜKS ARAÇLARINI PAYLAŞTI

#3
Foto - Ronaldo garajının kapılarını ilk kez açtı! Görenler küçük dilini yuttu!

Ronaldo, sosyal medya hesabından garajında sıralanan milyonlarca dolarlık araçlarını paylaşarak gönderisine "My Toys" (Oyuncaklarım) notunu yazdı.

#4
Foto - Ronaldo garajının kapılarını ilk kez açtı! Görenler küçük dilini yuttu!

Kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı.

#5
Foto - Ronaldo garajının kapılarını ilk kez açtı! Görenler küçük dilini yuttu!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'te ünlü futbolcunun paylaşımına kayıtsız kalmadı ve yaptığı yorumnla dikkat çekti.

#6
Foto - Ronaldo garajının kapılarını ilk kez açtı! Görenler küçük dilini yuttu!

Dünyanın en pahalı arabası konumunda bulunan Bugatti La Vouiture Noire artık Portekizli futbolcunun araba koleksiyonunun bir parçası./ kaynak: yasemin.com

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Yorumlar

Ibrahim

İyi bilin ki dünya hayatı ancak bir oyundan, bir eğlenceden, bir süs ve gösterişten, aranızda bir öğünmeden, mal ve evlatta çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki, onun bitirdiği ekinler çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kuruyuverir de sen onu sapsarı kesilmiş görürsün. Ardından da çerçöp hâline gelirler. Âhirette kâfirlere şiddetli bir azap, mü’minlere ise Allah’tan bir bağışlama ve rızâ vardır. Evet, dünya hayatı, aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Hadid suresi 20. Ayet
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