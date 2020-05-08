Yüksekova'nın yolları asfalta kavuşuyor

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince mahalle yollarının asfaltlanması için çalışma başlatıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Yüksekova'nın kalkınması ve daha modern hale getirilmesi için alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.



Terör örgütünün saldırıları sonucu evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar için konutların yapıldığı ilçede, altyapısı tamamlanan mahalle yolları da beton asfaltla yenileniyor.

Yüklenici firma ekipleri tarafından kanalizasyon ve diğer alt yapı eksiklerinin giderildiği ilçede belediye ekipleri, asfalt çalışmalarına Kuruköy Mahallesi caddesinden başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe halkının uzun zamandır ihtiyacı olan hizmet için ilk adımı attıklarını söyledi.

Üç mahallenin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan 32 kilometrelik bir alanda asfaltlama çalışmalarına başladıklarını belirten Doğramacı, "Bu yollarımız ciddi manada sorunluydu. Vatandaşlarımızın da en çok şikayet ettiği konuydu. Daha güzel bir Yüksekova'yı inşa etmek için yola çıktık. İnşallah el birliğiyle bu şehri hak ettiği yaşanabilir bir şehre dönüştürmek için gayret ediyoruz." dedi.

İlçede imarla ilgili ciddi sıkıntıların olduğunu anlatan Doğramacı, şunları kaydetti:

"İmarla ilgili çalışmalarımız bitirdik. Bazı yolları açmamız lazım. Bazı yollarda da farklı düzenlemeler yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın daha önce yapılan alt yapı bağlantılarını inşallah yapmışlardır. Çünkü yapmışlarsa bu süreç daha hızlı işleyecek. Ama yapmamışlarsa süreç sekteye uğrar, o zaman da bir tarih belirlememiz gerekecek. Vatandaşlarımızdan ricamız bize bu süreçte yardımcı olsunlar."



