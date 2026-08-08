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Yerel Korkunç olay! Cam silerken 3’üncü kattan düştü
Yerel

Korkunç olay! Cam silerken 3’üncü kattan düştü

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Korkunç olay! Cam silerken 3’üncü kattan düştü

Aksaray’da inşaatı tamamlanan bir binada temizlik yapan 27 yaşındaki Elem Nur Başkan, cam silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü...

Aksaray’ın Küçük Bölcek Mahallesi’nde korkunç bir iş kazası yaşandı.

 

Olay, saat 08.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi 2641 Sokak'ta meydana geldi. İnşaatı tamamlanan bir binanın temizliğinde çalışan 2 çocuk annesi Elem Nur Başkan, cam silerken dengesini kaybedip 3’üncü kattan beton zemine düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başkan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elem Nur Başkan’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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