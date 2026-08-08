16 yaşındaki Yağız’ın katiline 16 yıl 11 ay hapis! ‘İyi hal indirimi’ne acılı aile isyan etti

Olay, 10 Mart’ta saat 04.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. Bir lokantada garsonluk yapan ve aynı zamanda açık öğretim lisesinde eğitimini sürdüren Mustafa Yağız Edik, iddiaya göre halasının kızını rahatsız eden çiğ köftecide çalışan R.M. ile buluştu. Çıkan tartışmada R.M., Edik'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan R.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

24 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Yağız Edik'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamlayıp, hazırlanan iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Savcı, R.M. hakkında ‘Çocuğu kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, “Suça sürüklenen çocuğun olay sonrasında arkadaşı G.Y.’ye ses kayıtları gönderdiği, ses kayıtlarında Mustafa Yağız'ı bıçaklayarak öldürdüğünü beyan ettiği, suça sürüklenen çocuğun olayın hemen öncesinde maktule attığı mesajlarda da öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı, suça sürüklenen çocuğun alınan savunmasında üzerine atılı suçu ikrar ettiği ancak olay öncesinde çiğ köfteci önünde maktulün kendisine bıçak göstererek tehdit ettiğini ve bu sebeple sonraki olayda yanına bıçak aldığını iddia ettiği, olay tanıklarının söz konusu iddiayı doğrulamadığı, dosya arasında yer alan tanık beyanları, adli tıp raporu, ölü muayene ve otopsi raporu, suça sürüklenen çocuğun ikrar içerikli savunması, kamera çözümleme tutanağı, ses kaydı çözümleme tutanağı ve materyal incelenmesine ilişkin bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde olay tarihinde suça sürüklenen çocuğun bıçakla yaşı küçük Mustafa Yağız Edik'i göğsünden bıçaklamak suretiyle kasten öldürdüğüne dair hakkında kamu davası açmayı haklı kılacak nitelikte yeterli şüpheye varan somut delil elde edildiği anlaşılmıştır” denildi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Çocuğu kasten öldürme' suçundan yargılanan R.M., dün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti R.M.,'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme 18 yaşından küçük olduğu için R.M.’nin cezasını, Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesi 3'üncü fıkrası gereğince, indirime giderek 20 yıla düşürdü. Heyet, 'iyi hal' indirimi de uygulayarak R.M.’ye 16 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Duruşma sonrası açıklama yapan Edik ailesinin avukatı Yunus Emre Özdemir, karara itiraz edeceklerini belirterek, şunları söyledi: ''Mustafa Yağız Edik'i hayattan koparan kişi hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. Bu taleple bir yargılama yapıldı. Verilen ceza ise, 'İyi hal' indirimi uygulanarak 16 yıl 11 aydır. Bu ceza, bizim kabul edeceğimiz ya da ailenin ateşini söndürecek bir netice olmadı. Türk Ceza Kanunu'nun 81 ve 82'nci maddesi kapsamında verecek ceza bellidir. Ağırlaştırılmış hapis veya müebbet hapis cezasıdır. Bunu çocukların işlemesi durumunda ise 31'inci madde devreye giriyor. 31'inci maddede 'suçu işleyen kişi çocuksa ise müebbet hapis cezası verilemez' der. 12 yıldan, 24 yıl aralığında bir ceza alabileceğini öngörür. Artık madde 31’in değişmesi gerekiyor. Bir kişi sırf çocuk olduğu için bir kişinin hayatını son verdiği halde alacağı ceza 16 yıl olmamalıdır. Daha yüksek olmalıdır.''

Mahkemece 'iyi hal' indiriminin uygulanmasına da tepki gösteren Özdemir, ''Mustafa Yağız Edik'e, yaşamını geri veremeyeceğiz. Cinayet, bir insanın yaşamını son vermektir. Bir ailenin yaşama sevincini almak da bir cinayettir. Bu acılı ailenin halini hiç kimse anlayamaz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Artık cezalar, yasal indirimlerle asgariye değil, tamamen yukarı çıkması gerekir. Caydırıcılık da buradan başlar. Adalette tavizin olmamasını istiyoruz. Biz buradan ailenin sesini duyurmak istiyoruz. Mücadelemiz sürecek. 5 aylık süreçte hızlı bir şekilde yargılama bitirildi. Emniyet, savcılık makamı hızlı yargılama yaptı. Bu konuda memnunuz; fakat karara gelince yasadaki mevcut durumlar bizleri tatmin etmedi. Artık indirimlerin kanundan komple kaldırılması istiyoruz. 'İyi hal' indirimi denilen iki eli öne almakla ve kravat takmakla alınan indirimlerin bu ülkede kanunlardan çıkması gerekir, diye düşünüyoruz'' dedi.