Rusya'dan Ukrayna'nın enerji altyapısına ağır darbe! Petrol ve doğalgaz tesisleri hedefte

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta enerji altyapısı yeniden hedef alındı. Ukrayna'nın devlet enerji kuruluşu Naftogaz, Rus ordusunun ülkenin doğusunda bulunan petrol ve doğalgaz üretim tesislerine son dönemin en ağır saldırılarından birini düzenlediğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre saldırılar, Naftogaz bünyesindeki Ukrnafta tarafından işletilen yedi farklı üretim tesisini hedef aldı.

Üretim durdu, enerji arzı düştü

Naftogaz'ın paylaştığı bilgilere göre saldırılar sonucu kritik ekipmanlar ağır hasar gördü. Çok sayıda tesiste üretim faaliyetleri dururken, petrol ve doğalgaz arzında ciddi düşüş yaşandığı bildirildi.

Yetkililer, hasarın boyutunun belirlenmesi ve üretimin yeniden başlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Can kaybı yaşanmadı

Naftogaz Geçici Üst Yöneticisi (CEO) Sergii Fedorenko, gece düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Öte yandan son 24 saat içinde Zaporizhzhia ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki dört Ukrnafta akaryakıt istasyonunun da saldırıya uğradığı, olaylarda çalışanlar ve müşteriler arasında yaralanan olmadığı belirtildi.

Rusya: Silah taşıyan gemileri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat taşıdığı belirtilen üç kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Bakanlık, gemilerden ikisinin Karadeniz'de, birinin ise Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'nda vurulduğunu öne sürdü.

Rus tarafı ayrıca son bir hafta içinde Ukrayna ordusuna hizmet verdiğini iddia ettiği toplam 34 geminin hedef alındığını açıkladı.

Enerji altyapısı yeniden savaşın merkezinde

Savaşın başlamasından bu yana enerji tesisleri iki taraf arasında en kritik hedeflerden biri olmaya devam ediyor. Son saldırının, Ukrayna'nın enerji üretimi ve yakıt tedariki üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği değerlendiriliyor.