Asean'ın 59. yılına özel paylaşım: Dışişleri Bakanlığı'ndan iş birliği vurgusu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resmi bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin örgütün en yeni üyesi olduğu vurgulanan paylaşımda, bölgede barış, istikrar ve ortak refahı güçlendirmek adına iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "ASEAN’ın en yeni Diyalog Ortağı olarak bölgede barış, istikrar ve refah için birlikte çalışmayı sürdürmekten memnuniyet duyacağız." ifadesi kullanıldı.
Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da 18-23 Temmuz'da düzenlenen 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında alınan kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edilmişti.