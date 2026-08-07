  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in güvenlik doktrini nasıl sarsıldı 100 yıllık algı 7 Ekim’de yıkıldı Terörsüz Türkiye kanunu: Çerçeve yasa kabul edildi İyi Parti kapıya taktı! Provokasyona mı soyunacaksınız? Ali Karahasanoğlu İP’e fena yüklendi Amerika hep şişirilmiş bir balondan ibaretti! Salgın büyüyor: Virüs mutasyona uğradı! Suudi Arabistan’dan “Mekke Savunma Anlaşması” mesajı: Bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı! Pezeşkiyan'dan ABD'ye rest: Teslim olmamızı istiyorlarsa savaşacağız! Demirtaş dışarı mı çıkacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek resmen açıkladı! 'Mücteba Hamaney her an ölebilir!'
Dünya Trump'a yargı freni! Beyaz Saray'daki 400 milyon dolarlık dev projeye durdurma
Dünya

Trump'a yargı freni! Beyaz Saray'daki 400 milyon dolarlık dev projeye durdurma

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump'a yargı freni! Beyaz Saray'daki 400 milyon dolarlık dev projeye durdurma

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray yerleşkesinde yapımına başladığı 400 milyon dolarlık dev balo salonu projesini durdurdu. Mahkeme, Kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da böylesine kapsamlı bir değişikliğin yapılamayacağına hükmederken, Trump kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıyacaklarını açıkladı.

ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nın bulunduğu alanda inşa etmeyi planladığı yaklaşık 400 milyon dolarlık balo salonu projesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme, 2'ye karşı 1 oyla aldığı kararda, Beyaz Saray'ın Kongre'nin yetkisi kapsamında bulunan kamu mülkü olduğuna dikkat çekerek, Başkan'ın tek taraflı şekilde böylesine kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştiremeyeceğini vurguladı.

"Başkan Beyaz Saray'ın sahibi değil"

Kararda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Mahkeme, "Her başkan Beyaz Saray'ın geçici kiracısıdır, sahibi değildir. Kongre onayı olmadan Beyaz Saray'ı temelden yeniden şekillendiremez." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca ABD tarihinde hiçbir başkanın, Kongre'nin inşa ettirdiği ve vergi mükelleflerinin finanse ettiği Beyaz Saray'ın önemli bölümlerini tek taraflı olarak yıktığına ilişkin bir örnek bulunmadığı ifade edildi.

Dava tarihi koruma vakfının başvurusuyla açıldı

Karar, Ulusal Tarihi Koruma Vakfı'nın açtığı dava kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararının temyiz incelemesinin ardından geldi.

Vakıf, Trump yönetiminin Kongre'den izin almadan Doğu Kanadı'nı yıkarak yaklaşık 8 bin 360 metrekarelik yeni bir balo salonu inşa etmeye başlamasının hukuka aykırı olduğunu savunmuştu.

Yüksek Mahkeme için 14 günlük süre

Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurabilmesi amacıyla kararın uygulanmasını 14 gün süreyle askıya aldı.

Bu süre içinde Trump yönetimi, kararın bozulması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurabilecek.

Trump'tan sert tepki

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, temyiz mahkemesini siyasi davranmakla suçladı.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Yüksek Mahkemesi'ne derhal itiraz edeceğiz. Ordu ve Gizli Servis bu kararı ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyor."

Trump ayrıca, projenin Beyaz Saray kompleksinin güvenliği ile büyük resmi etkinliklerin daha güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla planlandığını savundu.

Trump yönetimi tarifelerde gaza bastı! Yeni karar açıklandı
Trump yönetimi tarifelerde gaza bastı! Yeni karar açıklandı

Dünya

Trump yönetimi tarifelerde gaza bastı! Yeni karar açıklandı

Trump'tan İran savaşı açıklaması: "Çok yakında bitecek, daha fazla dayanamazlar"
Trump'tan İran savaşı açıklaması: "Çok yakında bitecek, daha fazla dayanamazlar"

Dünya

Trump'tan İran savaşı açıklaması: "Çok yakında bitecek, daha fazla dayanamazlar"

Sarı Şeytan’dan küfür ve hakaret: Trump’ın bitmeyen Müslüman nefreti
Sarı Şeytan’dan küfür ve hakaret: Trump’ın bitmeyen Müslüman nefreti

Gündem

Sarı Şeytan’dan küfür ve hakaret: Trump’ın bitmeyen Müslüman nefreti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

okur

ee hakimler var yasa var
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23