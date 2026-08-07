Trump'a yargı freni! Beyaz Saray'daki 400 milyon dolarlık dev projeye durdurma

ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nın bulunduğu alanda inşa etmeyi planladığı yaklaşık 400 milyon dolarlık balo salonu projesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme, 2'ye karşı 1 oyla aldığı kararda, Beyaz Saray'ın Kongre'nin yetkisi kapsamında bulunan kamu mülkü olduğuna dikkat çekerek, Başkan'ın tek taraflı şekilde böylesine kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştiremeyeceğini vurguladı.

"Başkan Beyaz Saray'ın sahibi değil"

Kararda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Mahkeme, "Her başkan Beyaz Saray'ın geçici kiracısıdır, sahibi değildir. Kongre onayı olmadan Beyaz Saray'ı temelden yeniden şekillendiremez." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca ABD tarihinde hiçbir başkanın, Kongre'nin inşa ettirdiği ve vergi mükelleflerinin finanse ettiği Beyaz Saray'ın önemli bölümlerini tek taraflı olarak yıktığına ilişkin bir örnek bulunmadığı ifade edildi.

Dava tarihi koruma vakfının başvurusuyla açıldı

Karar, Ulusal Tarihi Koruma Vakfı'nın açtığı dava kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararının temyiz incelemesinin ardından geldi.

Vakıf, Trump yönetiminin Kongre'den izin almadan Doğu Kanadı'nı yıkarak yaklaşık 8 bin 360 metrekarelik yeni bir balo salonu inşa etmeye başlamasının hukuka aykırı olduğunu savunmuştu.

Yüksek Mahkeme için 14 günlük süre

Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurabilmesi amacıyla kararın uygulanmasını 14 gün süreyle askıya aldı.

Bu süre içinde Trump yönetimi, kararın bozulması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurabilecek.

Trump'tan sert tepki

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, temyiz mahkemesini siyasi davranmakla suçladı.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Yüksek Mahkemesi'ne derhal itiraz edeceğiz. Ordu ve Gizli Servis bu kararı ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyor."

Trump ayrıca, projenin Beyaz Saray kompleksinin güvenliği ile büyük resmi etkinliklerin daha güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla planlandığını savundu.