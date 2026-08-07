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Gündem Irak'ta yeni dönem: Terör suçu kararı etkili oldu! Silahlar devlet denetimine alınıyor!
Gündem

Irak'ta yeni dönem: Terör suçu kararı etkili oldu! Silahlar devlet denetimine alınıyor!

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Irak'ta yeni dönem: Terör suçu kararı etkili oldu! Silahlar devlet denetimine alınıyor!

Irak hükümeti, ülke genelinde bireysel silahların kayıt altına alınması ve ruhsatlandırılması için yeni bir süreci başlattı. Açılan silah kayıt bürolarıyla ruhsatsız silahların toplanması, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesi ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Irak hükümeti, ülkedeki güvenliği artırmak ve yasa dışı silah kullanımını önlemek amacıyla silahların devlet denetimine alınmasına yönelik kapsamlı uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda ülke genelinde silah kayıt ve ruhsat işlemlerinin yürütüleceği yeni bürolar hizmet vermeye başladı.

Silahlar kayıt altına alınacak

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Korgeneral Saad Maan, resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik komitesinin silahların kayıt altına alınması ve ruhsatlandırılması çalışmalarını ülke genelinde sürdürdüğünü söyledi.

Maan, projenin temel hedefinin silah bulundurma ve kullanma yetkisinin yalnızca güvenlik ve askeri kurumlarla sınırlandırılması olduğunu belirtti.

Ruhsatsız silahlar toplanacak

Yeni uygulama kapsamında;

  • Silahlar kayıt altına alınacak,
  • Ruhsatlandırma işlemleri gerçekleştirilecek,
  • Ruhsatsız silahlar toplanacak,
  • Yasa dışı silah ticaretiyle mücadele güçlendirilecek.

Hükümet, bu adımla ülkede kamu düzeninin güçlendirilmesini ve güvenlik risklerinin azaltılmasını amaçlıyor.

Aşiret çatışmalarında dikkat çeken düşüş

Korgeneral Maan, uygulamanın toplum güvenliğini artıracağını ve vatandaşların güvenlik kurumlarına olan güvenini güçlendireceğini ifade etti.

Son dönemde silahlı aşiret çatışmalarında belirgin bir azalma yaşandığını kaydeden Maan, bazı bölgelerde bu tür olayların neredeyse tamamen sona erdiğini söyledi.

"Terör suçu" kararı etkili oldu

Irak yargısının silahlı aşiret çatışmalarını "terör suçu" kapsamında değerlendirmeye başlamasının da güvenlik ortamına önemli katkı sağladığı belirtildi.

Yetkililer, bu kararın caydırıcılığı artırarak yasa dışı silahlı olayların azalmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Komisyon çalışmalarını sürdürüyor

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, 3 Haziran'da silahların yalnızca devlet kontrolünde bulundurulmasını sağlamak amacıyla özel bir komisyon kurulduğunu ve komisyonun çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Irak hükümeti, bu uygulamayla hem iç istikrarı güçlendirmeyi hem de bölgesel gerilimlerin ülke güvenliği üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor.

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