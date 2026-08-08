Klimayı böyle kullanıyorsanız dikkat! Sıcak havalarda yangın riski bu sebeple artıyor

Düzenli bakımı yapılmış klimalarda verimliliğin arttığını ve yangın riskinin azaldığını ifade eden Prof. Dr. Atmaca, "Yaz aylarında evlerimizde birçok elektrikli cihazı aynı anda kullanıyoruz. Klima tam kapasite çalışırken diğer elektrikli cihazların da devrede olması elektrik tesisatına ek yük bindiriyor. Aynı çoklayıcıya birden fazla yüksek güçlü cihaz bağlanması da özellikle eski tesisatlarda ciddi risk oluşturuyor. Klimayı çok düşük sıcaklıklarda çalıştırmak, kullanıcı konforu ve sağlık açısından da doğru bir tercih değildir. Bu nedenle cihazın düzenli bakımı yapılmalı ve makul sıcaklık değerlerinde kullanılması tercih edilmelidir" diye konuştu.