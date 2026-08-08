  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in güvenlik doktrini nasıl sarsıldı 100 yıllık algı 7 Ekim’de yıkıldı Terörsüz Türkiye kanunu: Çerçeve yasa kabul edildi İyi Parti kapıya taktı! Provokasyona mı soyunacaksınız? Ali Karahasanoğlu İP’e fena yüklendi Amerika hep şişirilmiş bir balondan ibaretti! Salgın büyüyor: Virüs mutasyona uğradı! Suudi Arabistan’dan “Mekke Savunma Anlaşması” mesajı: Bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı! Pezeşkiyan'dan ABD'ye rest: Teslim olmamızı istiyorlarsa savaşacağız! Demirtaş dışarı mı çıkacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek resmen açıkladı! 'Mücteba Hamaney her an ölebilir!'
Sağlık Sivas’ta kene tutulmasında bir can kaybı daha yaşandı
Sağlık

Sivas’ta kene tutulmasında bir can kaybı daha yaşandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sivas’ta kene tutulmasında bir can kaybı daha yaşandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir (37) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.

Ünye'de yaşayan Canan Demir'in vücuduna kısa bir süre önce kene yapıştı. Bir süre sonra halsizlik ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Demir, yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Demir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Demir'in cenazesi defnedilmek üzere Ünye'ye götürüldü.

Tokat'ta kene faciası: 63 yaşındaki adam öldü
Tokat'ta kene faciası: 63 yaşındaki adam öldü

Gündem

Tokat'ta kene faciası: 63 yaşındaki adam öldü

Vücuduna kene tutunan kadın, hayatını kaybetti
Vücuduna kene tutunan kadın, hayatını kaybetti

Sağlık

Vücuduna kene tutunan kadın, hayatını kaybetti

Tokat’ta 10 kişiye kene yapıştı
Tokat’ta 10 kişiye kene yapıştı

Yerel

Tokat’ta 10 kişiye kene yapıştı

Kene kabusuna son verecek yerli aşıda önemli gelişme: İlk fazda sona gelindi
Kene kabusuna son verecek yerli aşıda önemli gelişme: İlk fazda sona gelindi

Sağlık

Kene kabusuna son verecek yerli aşıda önemli gelişme: İlk fazda sona gelindi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya’dan yola çıkan gurbetçi, eşini Hırvatistan’daki benzinlikte unuttu: 6 saat sonra dönüp aldı!
Gündem

Almanya’dan yola çıkan gurbetçi, eşini Hırvatistan’daki benzinlikte unuttu: 6 saat sonra dönüp aldı!

Almanya'dan Türkiye'ye otomobille gelen gurbetçi çiftin yolculuğu, Hırvatistan'da yaşanan ilginç bir olayla bir çok ülkenin gündemine kazınd..
9 günde vatandaştan 300 milyon kaldıran Yeni Parti'den mesaj var: Teşekkürler ama yetmez!
Gündem

9 günde vatandaştan 300 milyon kaldıran Yeni Parti'den mesaj var: Teşekkürler ama yetmez!

Yeni Parti'nin Özgür Özel'in çağrısıyla başlattığı bağış kampanyasına 9 günde 138 bin 123 kişinin katıldığı ve toplam 300 milyon 549 bin 594..
Şamil Tayyar’ın, Çiçek’e ihraç talebine yorumu: İtirafname karşısında CHP doğrusunu yapmış
Gündem

Şamil Tayyar’ın, Çiçek’e ihraç talebine yorumu: İtirafname karşısında CHP doğrusunu yapmış

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Şamil Tayyar, CHP Genel Merkezi’nin yolsuzluktan tutuklanan ve rezil Whatsapp yazışmaları tepki çeken Mende..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23