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Teknoloji ASELSAN tarihi gelişmeyi duyurdu: Türkiye'nin yeni bombası delik deşik etti
Teknoloji

ASELSAN tarihi gelişmeyi duyurdu: Türkiye'nin yeni bombası delik deşik etti

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Bayraktar AKINCI insansız hava aracı tarafından ateşlenen, ASELSAN yapımı TOLUN P güdümlü mühimmatı kitlendiği hedefi tam isabetle vurma başarısı gösterdi.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı olan TOLUN P, tamamen yerli ve milli teknolojilerle etkinliğini ve başarısını kanıtlamaya devam ediyor.

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli gücü ASELSAN'ın 250 lb sınıfının en yeni üyelerinden biri olan TOLUN P, klasik mühimmatların aksine operasyonel verimliliği zirveye taşıyor. SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı sayesinde, AKINCI TİHA gibi platformlara çoklu adetlerde yüklenebiliyor. Pilotlar, kokpitten saniyeler içinde programlayabildikleri elektronik tapalarla, tek bir salvo atışında birden fazla stratejik hedefi eş zamanlı olarak imha edebiliyor.

 

Komuta merkezleri ve zırhlı hangarlar için geliştirildi

Küçük boyutuna rağmen sahip olduğu özel delici burun yapısı ve yüksek kinetik enerjisi ile TOLUN P, tahkim edilmiş yer altı sığınakları, komuta merkezleri ve zırhlı hangarlar için özel olarak geliştirildi. 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebilen bu mühimmat, insansız hava araçlarının operasyonel caydırıcılığına çarpan etkisi yaratıyor. Hava kuvvetlerinin vuruş gücünü katlayan ASELSAN, TOLUN P ile mühimmat teknolojisinde Türkiye'nin küresel ligdeki yerini bir kez daha perçinliyor.

 

TOLUN Ailesinde ayrıca TOLUN L Lazer Arayıcı Başlıklı Tam Atım Mühimmatı, TOLUN EW Elektronik Harp Faydalı Yüküne Sahip Güdümlü Tam Atım Mühimmatı, TOLUN F Tam Atım Güdümlü Mühimmatı, TOLUN IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Tam Atım Mühimmatı ve TOLUN S Satıhtan Atılan Tam Atım Güdümlü Mühimmatı gibi versiyonları da bulunuyor.

Öte yandan, ASELSAN'ın sosyal medya hesaplarında atış testinde hedefi tam isabetle vuran ve Türkiye'nin gök vatandaki hakimiyetine güç katmaya devam eden TOLUN P'nin yeni test görüntüleri de paylaşıldı.

 

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Yorumlar

Tayfun

Yahu bırakın füze müze yapmayı HEYKEL yapın HEYKEL, bakın CHP ve yp yi örnek alın biraz, memleketin her köşesine HEYKEL dikiyorlar, savaş zamanında düşman HEYKEL var diye saldırı yapmıyor, çalışın biraz yahu ;)

145319

Aynısını uyuz yahudi köpeklerini israile inşallah
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