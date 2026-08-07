Arakçi'den İslam dünyasına birlik çağrısı: Dış güçlere karşı omuz omuza durmalıyız
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi işaret ederek İran ordusunun gücünü kanıtladığını savundu. Müslüman ülkelere birlik çağrısında bulunan Arakçi, "Artık sadece kendimize güvenmenin ve gerçek kardeşliği kucaklamanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Müslüman ülkelere birlik mesajı verdi.
ABD'yi işaret eden Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü ordular karşısında hazırlığını ve kapasitesini ortaya koyduğunu savunarak, İslam dünyasının dış tehditlere karşı ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.
"Dünyanın en pahalı ordusuna karşı gücümüzü gösterdik"
Paylaşımında İran ordusuna övgüde bulunan Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
"İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri, dünyanın en pahalı ordusu karşısında hazırlıklılığını, kabiliyetini ve gücünü göstermiştir."
Açıklamasında doğrudan isim vermeyen Arakçi'nin, "dünyanın en pahalı ordusu" ifadesiyle ABD ordusunu kastettiği değerlendiriliyor.
"Gerçek kardeşliği kucaklamanın zamanı geldi"
Arakçi, Müslüman ülkelerin dış müdahalelere karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu:
"Müslümanlar bir araya geldiğinde kötü niyetli dış güçlerin her türlü tehdidine doğrudan karşı koyabiliriz. Artık sadece kendimize güvenmenin ve gerçek kardeşliği kucaklamanın zamanı geldi."
Bölgesel gerilim sürüyor
Arakçi'nin açıklamaları, Orta Doğu'da güvenlik geriliminin sürdüğü ve bölgesel gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde geldi.
İran yönetimi son dönemde yaptığı açıklamalarda, bölge ülkeleri arasında dayanışmanın artırılması gerektiğini sık sık vurguluyor.