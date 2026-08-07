İsrail İşgal kuvvetleri Lübnan'a saldırıyor! Güneyde siviller ve kamu görevlileri hedefte

Siyonist İsrail, Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara yönelik saldırılarını sürdürürken, kamu hizmetlerini yürüten ekipleri ve Lübnan ordusunun faaliyetlerini de hedef aldı.

Yerel kaynaklara göre bölgede gün boyunca topçu atışları, silahlı saldırılar ve patlamalar yaşanırken, birçok yerleşim alanı saldırıların hedefi oldu.

Lübnan ordusunun çalışmaları engellenmeye çalışıldı

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, işgal güçlerine ait bir helikopter, Sur bölgesindeki El-Mansuri beldesinde görev yapan Lübnan ordusuna ait bir buldozerin yakınına ses bombası attı.

Olayda bir Lübnan askeri yaralanırken, saldırının ordunun bölgede yürüttüğü çalışmaları durdurmaya yönelik olduğu belirtildi.

Evler ve yerleşim alanları hedef alındı

Saldırılar bununla da sınırlı kalmadı.

İsrail İşgal ordusunun Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kuunin beldesinde patlayıcı kullandığı, Hula beldesindeki bazı evlere ise ateş açtığı bildirildi.

Şafak saatlerinden itibaren topçu birliklerinin Vadi Zibkin, El-Mansuri ve Mays El-Cebel çevresini de yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

Su hizmeti ekiplerine de ateş açıldı

Güney Lübnan Su İşletmesi, Bint Cubeyl Su İşleri Dairesi Başkanı ile teknik ekiplerin, Ayta el-Cebel beldesinde su şebekesindeki arızaları gidermek için çalışma yürüttükleri sırada işgal güçlerinin ateşine maruz kaldığını açıkladı.

Kurum, kamu hizmeti çalışanlarının görev başındayken hedef alınmasının sivillerin temel hizmetlere erişimine yönelik ciddi bir saldırı olduğunu vurguladı.

Roma'daki müzakerelere rağmen saldırılar sürüyor

Saldırıların, Lübnan yetkilileri ile işgal rejimi arasında Roma'da gerçekleştirilen yedinci tur görüşmelerin ardından yaşanması dikkat çekti.

Bölgede gerilimin yeniden yükselmesi, ateşkes ve diplomatik çözüm umutlarını da zora sokuyor.