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Gündem Avcılar Belediyesine 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı
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Avcılar Belediyesine 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı

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Avcılar Belediyesine 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı

Avcılar Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları" ihalesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapmaksızın yüksek teklif alarak ihalenin maliyetini yükselttiğinin belirlenmesi üzerine "ihaleye fesat karıştırma" suçundan başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan 12 şüpheli "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları" ihalesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapmaksızın yüksek teklif alarak ihalenin maliyetini yükselttiği belirlenmişti. Kamu zararının oluşmasına yol açtıkları gerekçesiyle 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gördüğü, bir zanlının ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilmişti. Hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin kimlikleri şöyle: "Yaklaşık Maliyet Komisyonu ve İhale Komisyonu Başkanı Seçkin Özcan, Yaklaşık Maliyet Komisyonu üyesi İsmail Kurtuluş, Yaklaşık Maliyet Komisyonu ve İhale Komisyonu üyesi Salman Kalmaz, Fen İşleri Müdürü ve ihale yetkilisi Nevzat Yalçın, İhale Komisyonu üyeleri Dursun Yavuz, Kemal Baki, Kemal Kenar, bazı inşaat ve asfalt firması yetkilileri Gülay Güneş, Burak Güneş, Furkan Karaca, Behçet Hırdar, Celal Hırdar, Mustafa Timur ve Yüksel Kırıcı."

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Yorumlar

ata

fesata ihale karışmış desek... fesat olmayan chp.li belediye kaldı mı yahu?????
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