Şehir, Yeni Partili başkanın umurunda mı? Belediyesi Bilecik'te evi Eskişehir'de

2023 yılında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in başını çektiği “değişimcilerin” CHP’yi ele geçirip kendi adamlarını seçtirdiği belediyeler yolsuzluklar, hırsızlıklarla anılırken artık iyice ayar tutmaz oldu.

Yerel yönetimlerdeki başıbozukluğun önde gelen müsebbiplerinden olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatile gitmekten İstanbul’a uğrayamamasıyla hatırlanırken, “değişimci” kadrodan başkan seçilen Bilecek Belediye Başkanı Melek Mırzak Subaşı da kızının eğitimi için Eskişehir’de yaşadığını duyurdu.

“BENİM ÖNCELİĞİM KIZIM”

Yeni Partili Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir’de yaşadığını şu sözlerle açıkladı:

“Yok işte Bilecik Belediye Başkanı Eskişehir'de mi yaşıyor... Çocuğumu Eskişehir'deki bir okula kaydettirdim, çocuğum orada çok mutlu. Kayak yarışçısı. Tabi ki çocuğumla birlikteyim. Benim belediye başkanlığımın önünde annelik var. Benim önceliğim kızım. Kızım beni nerede isterse onun sağlıklı bir birey olması için elimden geleni yapacağım. Benim çocuğum 10 yaşında, sabah kahvaltısını hazırlayıp işime dönüyorum”