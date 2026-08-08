Ne neşter var ne cerrahi izi: Kalp kapağı hastaları 2 günde ayağa kalkıyor

'KALP KAPAKLARI İLERİ YAŞTA YIPRANIYOR': Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Yücel Karabay, “Aslında kalbimizde 4 tane kapakçık bulunmakta hepimizin bu kapakların bir görevi var. Kanın bir yöne akışını sağlarken geriye doğru kanın geriye gelmesini engellemekteler. Herhangi bir şekilde bu kapakçıklarda bazı sorunlar nedeniyle mekanik sıkıntılar meydana gelmesi kalp kapak hastalığı demek. Dünyada da, ülkemizde de sık rastlanan bir rahatsızlık. Aslında yaş en önemli sorun, yaşlanan toplumla birlikte yüz nasıl buruşuyorsa kapaklarımız da öyle buruşuyor ve sorunlar oluyor. İleri yaş grubunda kadınların yaşam beklentisinin daha uzun olması nedeniyle dejeneratif kapak hastalıkları kadınlarda daha sık karşımıza çıkabiliyor. Romatizmal kapak hastalıklarının sıklığı geçmişe göre belirgin azaldı ancak ülkemizde hala önemli bir hasta grubunda görülüyor. Günümüzde gitgide sıklığı azalmakta ama halen bazı ülkemizin bölgelerinde romatizmal kapak hastalıkları da gözüküyor. Çocukluk yaşlarında geçirilen, özellikle 5-15 yaşında boğaz enfeksiyonlarına bağlı kapak hastalıkları ama bunun şikayetleri yıllar sonra ortaya çıkıyor. Kötü ağız ve diş hijyeni enfektif kapaklarda enfeksiyon (endokardit gelişme) riskini artırabilir. Bu nedenle ağız diş sağlığına dikkat etmeliyiz. Bazen de doğuştan kalıtsal kapak hastalıkları olabiliyor ama çoğunlukla ileri yaşta gördüğümüz bir hastalık grubu. Romatizmal kapak hastalıklarını da saydığımızda kadın hastaları daha fazlaca görmekteyiz” diye konuştu.