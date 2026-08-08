Ne neşter var ne cerrahi izi: Kalp kapağı hastaları 2 günde ayağa kalkıyor

‘TUZU AZALTIN, EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN’: Kalp kapağı hastalarının düzenli doktor kontrolünde olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Karabay, “Kalp kapak hastalıkları tanı konulduktan sonra rutin kontrollerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Doktorlarının önerisi doğrultusunda bazı kapak hastalıklarında özellikle ülkemizde tuzlu tüketim çok fazla, tansiyon hastalığı çok fazla. O nedenle tansiyonlarına dikkat etmeleri ve tuzsuz yemeyi alışkanlık haline getirmeleri gerekmekte. Ağız, diş sağlığına çok dikkat etmeleri gerekiyor ve genel yaşam önerileri. Ülkemizde de obezite gittikçe artan bir sorun, kalp kapak hastalıklarına da ciddi şekilde zorluk çıkarmakta. O nedenle haftada en az üç kere egzersiz, diyet, 'Akdeniz tipi beslenme, tuz kısıtlaması, ideal kilo ve düzenli egzersiz' daha doğrusu dengeli bir yaşam, genel sağlık önerileri bu hasta grubumuzda da geçerli” dedi.