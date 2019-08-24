Yüksekova’daki patlama .

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli-Yüksekova karayolunda menfez kontrolü sırasında meydana gelen patlama sonucu hafif yaralanan işçileri ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, öğle saatlerinde Şemdinli-Yüksekova karayolunda, karayolları ekibinin yapmış olduğu menfez kontrolü sırasında meydana gelen patlama sonucu hafif yaralanan ve hastanede tedavileri süren 2 karayolları işçisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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