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Yüksekova’daki patlama

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24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:42
Yüksekova’daki patlama

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli-Yüksekova karayolunda menfez kontrolü sırasında meydana gelen patlama sonucu hafif yaralanan işçileri ziyaret etti


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, öğle saatlerinde Şemdinli-Yüksekova karayolunda, karayolları ekibinin yapmış olduğu menfez kontrolü sırasında meydana gelen patlama sonucu hafif yaralanan ve hastanede tedavileri süren 2 karayolları işçisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:42
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