A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu
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A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. 4 futbolcu ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. İşte aday kadro...
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlılarda, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
Vincenzo Montella tarafından açıklanan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle:
KALECİLER: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik
ORTA SAHA: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün