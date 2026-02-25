  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ne Osimhen ne Asensio: Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu!
Alper Kaya Giriş Tarihi:

Ne Osimhen ne Asensio: Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de sezon başından bu yana elde edilen veriler ışığında en verimli futbolcu belli oldu...

#1
Foto - Ne Osimhen ne Asensio: Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de sezon başında takımlarına katılan yabancı futbolcuların performanslarına bakıldığında Trabzonspor’un gol yükünü çeken Paul Onuachu, verimlilik sıralamasında zirvede yer aldı.

#2
Foto - Ne Osimhen ne Asensio: Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu!

Trabzonspor’da ortaya koyduğu skor katkısıyla öne çıkan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, hem gol sayısı hem de maç başına üretkenliğiyle yeni transferler arasında ilk sıraya yerleşti. Onuachu’nun istikrarlı performansı, bordo-mavililerin hücum gücüne doğrudan yansıdı. Sezon başında takıma katılan Onuachu, ligde oynadığı 20 maçta 17 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

#3
Foto - Ne Osimhen ne Asensio: Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu!

Shomurodov- Başakşehir’in Özbek forveti Eldor Shomurodov ise 23 mücadelede 16 gol ve 4 asistle takımına önemli katkı sağladı.

#4
Foto - Ne Osimhen ne Asensio: Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu!

Fenerbahçe’nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio da skor üretiminde öne çıkan oyunculardan biri oldu. Asensio, 19 karşılaşmada 11 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.

#5
Foto - Ne Osimhen ne Asensio: Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu!

Sezon başında Karadeniz ekibine katılan Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, takımına 20 maçta 10 gol ve 3 asisttle katkı sağladı.

#6
Foto - Ne Osimhen ne Asensio: Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu!

Gaziantep FK’nin golcüsü Mohamed Bayo da 18 mücadelede 10 gol ve 1 asist kaydetti.

