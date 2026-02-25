Epstein soruşturmasına ilişkin dosyalarda onlarca FBI kaydı eksik Adalet Bakanlığı 'pislik' temizlemiş!

CNN'in Adalet Bakanlığı verileri ve mahkeme kayıtları üzerinde yürüttüğü incelemeye dayandırdığı habere göre, Epstein'ın eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in avukatlarına sunulan kanıt listesinde yaklaşık 325 tanık mülakatı yer alırken, bu kayıtların 90'dan fazlasının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan arşivde bulunmadığı tespit edildi.

Haberde, dosyaların ilk kez yayımlanmaya başlamasından bu yana bazı belgelerin internet sitesinden kaldırılıp daha sonra tekrar eklendiği belirtildi.

Epstein mağdurlarından bazılarının kendi FBI ifadelerini içeren belgelere Bakanlığın sitesinde ulaşamadıklarını söylediği aktarılan haberde, Maxwell'e ait kanıt dökümlerinde yer alan bazı belgelerin seri numaraları olmadan veya karartılmış şekilde dosyaların başka bölümlerinde bulunabileceği ihtimaline de işaret edildi.

Haberde, eksik olduğu belirtilen kayıtlar arasında, Epstein'in kendisini çocuk yaşta istismar ettiğini söyleyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdura ait FBI ifadelerinin de bulunduğu ileri sürüldü.

Maxwell'e ait dökümlerde, Trump'ı suçlayan kadının 2019'da FBI ihbar hattını arayarak Epstein'in mağduru olduğunu bildirdiği, daha sonra avukatının ofisinde ifade verdiği bilgileri yer alırken, söz konusu belgelere Bakanlık tarafından yayımlanan dosyalar arasında rastlanmadığı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Garcia, CNN'e yaptığı açıklamada, eksik olduğu ileri sürülen belgelere işaret ederek, Trump yönetiminin Epstein dosyalarının yayımlanmasını zorunlu kılan yasaya uyup uymadığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, bir Adalet Bakanlığı sözcüsü, Epstein dosyalarındaki bazı belgelerin silindiği iddialarını reddederek, "Hiçbir belge silinmedi, kapsam dahilindeki tüm belgeler yayımlandı." dedi.

Sözcü, yayımlanmayan belgelerin "kopya, gizli nitelikte ya da devam eden federal soruşturmanın parçası" olduğunu savundu.

Buna karşın uzmanlar, mülakat raporlarının bir soruşturmanın "en temel yapı taşı" olduğunu belirterek, bu belgelerin eksikliğinin Epstein ağının tam olarak aydınlatılmasını engellediği görüşünü paylaştı.