Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding parayı orada buldu
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'in parayı bulduğu sektör belli oldu. Son veriler önemli bir gerçeği gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Koç Holding'in 2025 Faaliyet Raporu'na göre enerji sektörü, topluluğun kombine gelirlerinin yüzde 30,8'ini ve kombine faaliyet karının yüzde 38'ini oluşturarak en yüksek karlılık payına sahip sektör konumunu korudu.

ıla 76,5 ABD doları/varil seviyesinden başlayan Brent ham petrol fiyatı, OPEC+ kesintilerinin kaldırılması ve talep büyümesinin zayıflaması nedeniyle 62,6 ABD doları/varil ile yılı kapattı. Türkiye'de ise benzin ve jet yakıtı talebi yüzde 16, motorin talebi yüzde 4 büyüdü.

Türkiye'nin en büyük rafineri şirketi Tüpraş, 2025 yılında yüzde 93,6 kapasite kullanım oranıyla 26,8 milyon ton ürün üretti. Net karı bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 29,5 milyar TL oldu. Şirket, 2017 baz yılına göre Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 17 azaltırken 2030 için yüzde 20, 2035 için yüzde 25 azaltım hedefini güncelledi.

Tüpraş'ın yüzde 99,2 iştiraki Entek, 8 hidroelektrik santral, 1 rüzgar enerji santrali ve 1 hibrit santral ile toplam 490 MWe kurulu güce ulaştı; bunun 379 MWe'si sıfır karbonlu elektrik tesislerinden oluşuyor. 2025 yılında Entek, 2 TWh satış gerçekleştirdi; satışın 1,2 TWh'lık kısmı yenilenebilir kaynaktan yapıldı. İlk yurt dışı yatırımı olan Romanya Niculesti GES projesinin (178,5 MWe) inşaatı yılın son çeyreğinde başladı.

LPG sektörünün kesintisiz lideri Aygaz, 2025 yılında 2,4 milyon ton LPG satışı gerçekleştirdi. Net karı yüzde 80 artarak 5 milyar TL oldu. Yurt dışı büyüme stratejisi kapsamında Bangladeş ortaklığı United Aygaz ise yaklaşık 245.000 ton satış hacmine ulaştı.

