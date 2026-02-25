Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding parayı orada buldu

Türkiye'nin en büyük rafineri şirketi Tüpraş, 2025 yılında yüzde 93,6 kapasite kullanım oranıyla 26,8 milyon ton ürün üretti. Net karı bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 29,5 milyar TL oldu. Şirket, 2017 baz yılına göre Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 17 azaltırken 2030 için yüzde 20, 2035 için yüzde 25 azaltım hedefini güncelledi.