Kemik ağrısı ve romatizmadan eser kalmıyor! Kilosu sadece 150 TL!

Bu hafta ilk kedirgenlerimizi getirdik. Kuşkonmaz olarak da bilinir ama yöremizin kedirgeni farklıdır. Dağlarda kendiliğinden yetişir. Yağmurlardan sonra baharda çıkar bu. Faydalı bir bitki. Bilhassa idrar yolları iltihabına çok faydalıdır. Dağlardan toplaması da bir o kadar zahmetlidir. Toplandığı yerler açısından zahmetli ama zevkli bir şey. Herkes yerini bulamaz ama toplayan bilir onu. Toplaması da çok zevkli olur.